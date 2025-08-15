Переговори на Алясці — заява Мерца про припинення вогню

Відео
Головна Новини дня РФ отримала шанс — Мерц зробив заяву перед самітом на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 11:29
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Christian Mang

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву про припинення вогню в Україні. Він заявив, що за три з половиною роки Росія отримала шанс укласти мирну угоду.

Про це Фрідріх Мерц написав у своєму Х 15 серпня. 

Читайте також:

Заява Мерца про припинення вогню

"Через три з половиною роки після незаконного нападу на Україну Росія тепер має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій", — заявив Мерц. 

Він наголосив, що він та інші союзники очікують серйозного ставлення російського диктатора Володимира Путіна до пропозиції Дональда Трампа. Переговори з Україною без жодних умов потрібно розпочати одразу після зустрічі на Алясці. 

За словами канцлера, Німеччина останніми днями, разом з Україною та європейськими союзниками, вказала шлях до миру, який захищає фундаментальні інтереси безпеки Європи та України. Мерц вважає, що метою має бути саміт за участю президента Зеленського.

"Там має бути домовлено про припинення вогню. Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців. Ці послання ми передали президенту Трампу з ясністю та єдністю перед його поїздкою до Анкориджа. Я підтримую з ним зв'язок з цього приводу. Президент Трамп тепер може зробити важливий крок до миру", — підкреслив політик. 

Нагадаємо, раніше Трамп назвав умову, за якої б Путін міг захопити всю Україну. Він вважає, що цьому заважає лише те, що посаду президента США обіймає саме Трамп.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Путін міг заздалегідь узгодити певні питання з Трампом. Попри це, аналітики застерігають, що Кремль може використати домовленості для зміцнення своїх позицій. 

переговори Аляска перемир'я війна в Україні Росія Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
