Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о прекращении огня в Украине. Он заявил, что за три с половиной года Россия получила шанс заключить мирное соглашение.

Об этом Фридрих Мерц написал в своем Х 15 августа.

Заявление Мерца о прекращении огня

"Через три с половиной года после незаконного нападения на Украину Россия теперь имеет возможность договориться о прекращении огня и боевых действий", — заявил Мерц.

Он подчеркнул, что он и другие союзники ожидают серьезного отношения российского диктатора Владимира Путина к предложению Дональда Трампа. Переговоры с Украиной без всяких условий нужно начать сразу после встречи на Аляске.

По словам канцлера, Германия в последние дни, вместе с Украиной и европейскими союзниками, указала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. Мерц считает, что целью должен быть саммит с участием президента Зеленского.

"Там должно быть договорено о прекращении огня. Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Эти послания мы передали президенту Трампу с ясностью и единством перед его поездкой в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому поводу. Президент Трамп теперь может сделать важный шаг к миру", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Трамп назвал условие, при котором бы Путин мог захватить всю Украину. Он считает, что этому мешает лишь то, что должность президента США занимает именно Трамп.

В то же время СМИ сообщали, что Путин мог заранее согласовать определенные вопросы с Трампом. Несмотря на это, аналитики предостерегают, что Кремль может использовать договоренности для укрепления своих позиций.