Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы "не ожидают" подписания никаких документов по результатам переговоров на Аляске. По его словам, для этого "ничего не готовилось".

Об этом Дмитрий Песков заявил в комментарии журналистам 15 августа.

"Нет. Подписание документов не ожидается, и ничего не готовилось. И вряд ли здесь может быть какой-то документ", — ответил Песков на вопрос журналистов.

В то же время он заявил, что после встречи Трампа и Путина будет совместная пресс-конференция, где будут озвучены договоренности, которых удалось достичь.

Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что у Путина сегодня есть уникальный шанс заключить мирное соглашение. Также он заявил, что Украине нужны сильные гарантии безопасности.

Также СМИ сообщали, что США предлагают РФ оккупацию Украины по образцу Палестины. В рамках этого сценария Россия получит военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины через собственный орган управления.