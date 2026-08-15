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Головна Новини дня У ПриватБанку виникли проблеми в роботі кількох сервісів

У ПриватБанку виникли проблеми в роботі кількох сервісів

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 13:12
ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів 15 серпня
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк зіткнувся з технічними проблемами під час обслуговування своїх клієнтів. Користувачі по всій країні з самого ранку почали скаржитися на неможливість скористатися основними функціями банку. Фахівці ПриватБанку вже розпочали екстрені відновлювальні роботи та обіцяють якнайшвидше повернути систему до нормального стану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Труднощі з проведенням операцій 

Фінансова установа підтвердила наявність серйозних перебоїв, проте поки що не називають точний час, коли клієнти зможуть знову безперешкодно користуватися сервісами банку.

У Приватбанку виникли проблеми в роботі кількох сервісів - фото 1
Повідомлення ПриватБанку. Фото: скріншот

"Так, друзі, ми теж це помітили. Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм", — повідомили у банку.

У банку не уточнили, які саме сервіси постраждали і скільки користувачів зіткнулися зі збоєм. Проте в ПриватБанку запевняють, що ситуація є контрольованою і всі сервіси запрацюють найближчим часом.

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Як писали Новини.LIVE раніше, хакерська група з російським слідом Cl0p, що спеціалізується на крадіжці даних і вимаганні, заявила про те, що викрала важливі дані майже 50 великих світових компаній. Серед них Shell, Philips, Fiserv та GE. Cl0p  

Також ми повідомляли, що після 31 серпня у ПриватБанку очікуються важливі зміни,. В банку закінчиться дія акційної програми, що передбачає пільгові тарифи на здійснення міжнародних переказів.

ПриватБанк збій клієнти
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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