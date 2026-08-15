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В ПриватБанке возникли проблемы в работе нескольких сервисов

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Дата публикации 15 августа 2026 13:12
ПриватБанк сообщил о сбое в работе сервисов 15 августа
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк столкнулся с техническими проблемами при обслуживании своих клиентов. Пользователи по всей стране с самого утра начали жаловаться на невозможность воспользоваться основными функциями банка. Специалисты ПриватБанка уже приступили к экстренным восстановительным работам и обещают как можно скорее вернуть систему в нормальное состояние.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Проблемы с проведением операций

Финансовое учреждение подтвердило наличие серьезных перебоев, однако пока не называет точное время, когда клиенты смогут снова беспрепятственно пользоваться услугами банка.

В «Приватбанке» возникли проблемы в работе нескольких сервисов - фото 1
Сообщение ПриватБанка. Фото: скриншот

"Да, друзья, мы тоже это заметили. Сейчас есть сложности в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. Вскоре все вернется в привычный ритм", — сообщили в банке.

В банке не уточнили, какие именно сервисы пострадали и сколько пользователей столкнулись с сбоем. Однако в ПриватБанке уверяют, что ситуация находится под контролем и все сервисы заработают в ближайшее время.

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Как ранее писали Новини.LIVE, хакерская группа с российским следом Cl0p, специализирующаяся на краже данных и вымогательстве, заявила о том, что похитила важные данные почти 50 крупных мировых компаний. Среди них Shell, Philips, Fiserv и GE. Cl0p

Также мы сообщали, что после 31 августа в ПриватБанке ожидаются важные изменения. В банке истечет срок действия акционной программы, предусматривающей льготные тарифы на осуществление международных переводов.

ПриватБанк сбой клиенты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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