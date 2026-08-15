ПриватБанк сообщил о сбое в работе сервисов 15 августа

В ПриватБанке возникли проблемы в работе нескольких сервисов
ПриватБанк столкнулся с техническими проблемами при обслуживании своих клиентов. Пользователи по всей стране с самого утра начали жаловаться на невозможность воспользоваться основными функциями банка. Специалисты ПриватБанка уже приступили к экстренным восстановительным работам и обещают как можно скорее вернуть систему в нормальное состояние.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Проблемы с проведением операций
Финансовое учреждение подтвердило наличие серьезных перебоев, однако пока не называет точное время, когда клиенты смогут снова беспрепятственно пользоваться услугами банка.
"Да, друзья, мы тоже это заметили. Сейчас есть сложности в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. Вскоре все вернется в привычный ритм", — сообщили в банке.
В банке не уточнили, какие именно сервисы пострадали и сколько пользователей столкнулись с сбоем. Однако в ПриватБанке уверяют, что ситуация находится под контролем и все сервисы заработают в ближайшее время.
Как ранее писали Новини.LIVE, хакерская группа с российским следом Cl0p, специализирующаяся на краже данных и вымогательстве, заявила о том, что похитила важные данные почти 50 крупных мировых компаний. Среди них Shell, Philips, Fiserv и GE. Cl0p
Также мы сообщали, что после 31 августа в ПриватБанке ожидаются важные изменения. В банке истечет срок действия акционной программы, предусматривающей льготные тарифы на осуществление международных переводов.