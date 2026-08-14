Кібератака Cl0p: хакери заявили про злам Shell, Philips і GE

Представники Philips та медичної галузі під час саміту Philips AI у Сінгапурі. Фото: Reuters

Хакерська група Cl0p (також Cl0P) заявила про масштабну кібератаку, під час якої нібито викрала дані майже 50 компаній у світі, серед них Shell, Philips, Fiserv та GE. Cl0p — російськомовне кіберзлочинне угруповання, що спеціалізується на крадіжці даних і вимаганні, однак заяви хакерів поки незалежно не підтверджені.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Які компанії могли постраждати від атаки

Російськомовне кіберзлочинне угруповання Cl0p опублікувало на своєму сайті список компаній, дані яких, за твердженням хакерів, були викрадені. До нього увійшли десятки організацій із різних країн та галузей, зокрема енергетична компанія Shell, виробник медичного обладнання Philips, фінансова корпорація Fiserv та промисловий гігант GE.

У Shell заявили, що компанія знає про ситуацію та працює разом із командами кібербезпеки й відповідними експертами, щоб встановити всі обставини інциденту.

Philips повідомила про виявлення та локалізацію спроби кібератаки на конкретний корпоративний сервер. За даними компанії, інцидент був пов'язаний із внутрішніми даними, але не вплинув на середовище клієнтів.

повідомила про виявлення та локалізацію спроби кібератаки на конкретний корпоративний сервер. За даними компанії, інцидент був пов'язаний із внутрішніми даними, але не вплинув на середовище клієнтів. У Fiserv також знають про заяви хакерської групи. Водночас компанія наголосила, що наразі не виявила доказів компрометації клієнтських даних, банківської інформації, транзакційних або персональних даних.

також знають про заяви хакерської групи. Водночас компанія наголосила, що наразі не виявила доказів компрометації клієнтських даних, банківської інформації, транзакційних або персональних даних. GE заявила, що поінформована про твердження зловмисників, після чого запустила протоколи реагування на кіберінцидент і почала оцінювати можливі наслідки.

Reuters не підтвердило заяви хакерів

Інформація про масштаб можливої крадіжки даних наразі залишається непідтвердженою. Reuters не вдалося незалежно встановити, які саме дані могли бути викрадені та яким є їхній реальний обсяг.

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Представники хакерської групи також не відповіли на запит журналістів щодо коментаря.

Водночас експерти з кібербезпеки пов'язують атаку з використанням вразливостей у програмному забезпеченні PTC Windchill та FlexPLM. Ці продукти використовуються компаніями для інженерних, виробничих і пов'язаних із розробкою процесів.

Як Cl0p могла отримати доступ до компаній

Ransom-ISAC 22 липня попередила про використання Cl0p вразливостей у PTC Windchill та FlexPLM. Компанія PTC раніше публікувала повідомлення про безпеку, у яких закликала користувачів встановити оновлення для усунення проблеми.

За словами Брендона Парсонса, менеджера з розвідки загроз в Ascent Solutions та автора рекомендацій Ransom-ISAC, деякі компанії почали отримувати повідомлення від Cl0p 19–20 липня.

Експерт зазначив, що група, ймовірно, діяла не за принципом вибору конкретних компаній. Натомість зловмисники зосередилися на вразливості програмного забезпечення, яку можна було використати одночасно проти великої кількості організацій.

Парсонс назвав російськомовне кіберзлочинне угруповання Cl0p "професійними вимагачами даних". За його оцінкою, група шукає вразливості в широко використовуваних програмних продуктах, після чого намагається отримати доступ до максимальної кількості потенційних жертв.

Чим небезпечна атака через програмні вразливості

Подібна схема може дозволити зловмисникам атакувати одразу багато компаній, які використовують один і той самий програмний продукт. У такому випадку кіберзлочинцям не потрібно окремо знаходити вразливість у системах кожної організації.

Особливу небезпеку становлять невідомі або нещодавно виявлені вразливості, для яких компанії ще не встигли встановити захисні оновлення.

Наразі постраждалі організації проводять власні перевірки. Остаточний масштаб можливої атаки та обсяг даних, до яких Cl0p могла отримати доступ, стане зрозумілим після завершення розслідувань.

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