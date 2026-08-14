Кибератака Cl0p: хакеры заявили о взломе Shell, Philips и GE

Представители компании Philips и медицинской отрасли на саммите Philips AI в Сингапуре. Фото: Reuters

Хакерская группа Cl0p (также Cl0P) заявила о масштабной кибератаке, в ходе которой якобы похитила данные почти 50 компаний по всему миру, среди них Shell, Philips, Fiserv и GE. Cl0p — русскоязычная киберпреступная группировка, специализирующаяся на краже данных и вымогательстве, однако заявления хакеров пока независимо не подтверждены.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Какие компании могли пострадать от атаки

Русскоязычная киберпреступная группировка Cl0p опубликовала на своем сайте список компаний, данные которых, по утверждению хакеров, были похищены. В него вошли десятки организаций из разных стран и отраслей, в частности энергетическая компания Shell, производитель медицинского оборудования Philips, финансовая корпорация Fiserv и промышленный гигант GE.

В Shell заявили, что компания осведомлена о ситуации и работает совместно с командами по кибербезопасности и соответствующими экспертами, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Philips сообщила об обнаружении и локализации попытки кибератаки на конкретный корпоративный сервер. По данным компании, инцидент был связан с внутренними данными, но не затронул клиентскую среду.

сообщила об обнаружении и локализации попытки кибератаки на конкретный корпоративный сервер. По данным компании, инцидент был связан с внутренними данными, но не затронул клиентскую среду. В Fiserv также знают о заявлениях хакерской группы. В то же время компания подчеркнула, что на данный момент не обнаружила доказательств компрометации клиентских данных, банковской информации, транзакционных или персональных данных.

также знают о заявлениях хакерской группы. В то же время компания подчеркнула, что на данный момент не обнаружила доказательств компрометации клиентских данных, банковской информации, транзакционных или персональных данных. GE заявила, что проинформирована об утверждениях злоумышленников, после чего запустила протоколы реагирования на киберинцидент и приступила к оценке возможных последствий.

Reuters не подтвердило заявления хакеров

Информация о масштабах возможной кражи данных пока остается неподтвержденной. Reuters не удалось независимо установить, какие именно данные могли быть похищены и каков их реальный объем.

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Представители хакерской группы также не ответили на запрос журналистов о комментарии.

В то же время эксперты по кибербезопасности связывают атаку с использованием уязвимостей в программном обеспечении PTC Windchill и FlexPLM. Эти продукты используются компаниями для инженерных, производственных и связанных с разработкой процессов.

Как Cl0p смогла получить доступ к компаниям

22 июля Ransom-ISAC предупредила об использовании Cl0p уязвимостей в PTC Windchill и FlexPLM. Компания PTC ранее публиковала сообщения о безопасности, в которых призывала пользователей установить обновления для устранения проблемы.

По словам Брэндона Парсонса, менеджера по разведке угроз в Ascent Solutions и автора рекомендаций Ransom-ISAC, некоторые компании начали получать сообщения от Cl0p 19–20 июля.

Эксперт отметил, что группа, вероятно, действовала не по принципу выбора конкретных компаний. Вместо этого злоумышленники сосредоточились на уязвимости программного обеспечения, которую можно было использовать одновременно против большого количества организаций.

Парсонс назвал русскоязычную киберпреступную группировку Cl0p "профессиональными вымогателями данных". По его оценке, группа ищет уязвимости в широко используемых программных продуктах, после чего пытается получить доступ к максимальному количеству потенциальных жертв.

Чем опасна атака через программные уязвимости

Подобная схема может позволить злоумышленникам атаковать сразу множество компаний, использующих один и тот же программный продукт. В таком случае киберпреступникам не нужно отдельно находить уязвимости в системах каждой организации.

Особую опасность представляют неизвестные или недавно обнаруженные уязвимости, для которых компании еще не успели установить защитные обновления.

В настоящее время пострадавшие организации проводят собственные проверки. Окончательный масштаб возможной атаки и объем данных, к которым Cl0p могла получить доступ, станут понятны после завершения расследований.

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