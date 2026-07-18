Франция вызвала дипломата РФ в связи с российскими кибератаками

Глава Министерства иностранных дел Франции — Жан-Ноэль Барро. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах посольства России. Причиной стали кибератаки, которые, по данным Парижа, осуществляет РФ против французских учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, передает Новини.LIVE.

Франция осудила российские кибератаки

В пятницу, 17 июля, глава МИД Франции вызвал временного поверенного в делах посольства России. В ходе встречи французская сторона выразила самый решительный протест в связи с кибератаками, которые, по ее данным, осуществляются Россией на территории страны.

Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что к этим действиям причастен 16-й центр ФСБ России. Также отмечается, что подобная кибератака направлена не только против Франции, но и против ряда ее европейских партнеров.

В МИД Франции подчеркнули, что Париж совместно с союзниками и в дальнейшем будет использовать все доступные и предусмотренные международным правом средства для предотвращения, сдерживания и реагирования на любые дестабилизирующие действия против государства.

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