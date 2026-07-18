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Главная Новости дня Франция вызвала дипломата РФ в связи с кибератаками

Франция вызвала дипломата РФ в связи с кибератаками

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Дата публикации 18 июля 2026 12:53
Франция вызвала дипломата РФ в связи с российскими кибератаками
Глава Министерства иностранных дел Франции — Жан-Ноэль Барро. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах посольства России. Причиной стали кибератаки, которые, по данным Парижа, осуществляет РФ против французских учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, передает Новини.LIVE.

Франция осудила российские кибератаки

В пятницу, 17 июля, глава МИД Франции вызвал временного поверенного в делах посольства России. В ходе встречи французская сторона выразила самый решительный протест в связи с кибератаками, которые, по ее данным, осуществляются Россией на территории страны.

Во французском внешнеполитическом ведомстве заявили, что к этим действиям причастен 16-й центр ФСБ России. Также отмечается, что подобная кибератака направлена не только против Франции, но и против ряда ее европейских партнеров.

В МИД Франции подчеркнули, что Париж совместно с союзниками и в дальнейшем будет использовать все доступные и предусмотренные международным правом средства для предотвращения, сдерживания и реагирования на любые дестабилизирующие действия против государства.

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Новини.LIVE сообщали, что во время аномальной жары в июне во французском регионе Иль-де-Франс за неделю умерли почти 3000 человек. Это были преимущественно люди старше 65 лет. Такие данные более чем вдвое превышают обычный уровень смертности.

Новини.LIVE писали, что Франция передаст Украине технологии для производства высокоточных авиабомб AASM Hammer. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после заседания "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, Киев получит лицензию на производство французских авиабомб. Особый интерес для Украины представляет перспективная модификация AASM Hammer XLR, дальность полета которой превышает 140 километров.

Франция МИД кибератака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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