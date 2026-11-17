Рятувальники працюють на місці події поблизу головного вокзалу Праги після зіткнення двох пасажирських поїздів. Фото: Reuters

У столиці Чехії Празі у вівторок, 17 листопада, сталася залізнична аварія. Два пасажирські потяги зіткнулися лоб у лоб поблизу головного вокзалу міста. Загалом травмувалися 46 людей, серед яких є громадяни України. Двоє машиністів дістали серйозні травми. Загиблих немає.

Про це повідомляють Міністерство закордонних справ України та BBC, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про постраждалих українців у Празі

За інформацією МЗС України, серед травмованих пасажирів є 15 українців. Посольство України в Чехії стежить за ситуацією та підтримує зв'язок із місцевими службами.

"Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило", — зазначили у МЗС.

Як сталося зіткнення потягів у Празі

За даними BBC, аварія сталася близько 07:00 за місцевим часом. Два пасажирські потяги зіткнулися на мосту неподалік головного залізничного вокзалу.

Читайте також:

На момент зіткнення обидва потяги рухалися з невеликою швидкістю. Це допомогло уникнути загибелі людей.

Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоб вивести всіх пасажирів із пошкоджених потягів. Постраждалих виносили на ношах. На місці працювали медики та інші екстрені служби.

Через аварію рух поїздів через головний вокзал Праги був порушений.

Причини залізничної аварії у Празі

Міністр транспорту Чехії Іван Беднарик заявив, що остаточну причину аварії ще не встановили.

"Я не буду припускати, чи це була технічна несправність, чи людський фактор, але поки що схоже, що потяг проїхав на червоне світло", — сказав міністр.

За його словами, влада має ретельно з'ясувати всі обставини зіткнення та вжити заходів для підвищення безпеки залізничного транспорту.

Поліція повідомила про завершення рятувальної операції. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 листопада у Празі відбувся масштабний протест проти змін у фінансуванні суспільного телебачення та радіо. За словами організаторів, на акцію вийшли понад 200 тисяч людей. Учасники вимагали від уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша відмовитися від реформи, яка може посилити політичний вплив на мовників.

Також Новини.LIVE писали про пожежу в приватному будинку в Празі. Будинок належить Мартіну Дрді, власнику чеського збройового концерну STV, який постачає Україні боєприпаси та військову техніку. Правоохоронці Чехії встановлюють причини займання.