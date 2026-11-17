Спасатели работают на месте происшествия возле главного вокзала Праги после столкновения двух пассажирских поездов. Фото: Reuters

Во вторник, 17 ноября, в столице Чехии Праге произошла железнодорожная авария. Два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб недалеко от главного вокзала города. Всего пострадали 46 человек, среди которых есть граждане Украины. Два машиниста получили серьезные травмы. Погибших нет.

Об этом сообщают Министерство иностранных дел Украины и BBC, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о пострадавших украинцах в Праге

По информации МИД Украины, среди пострадавших пассажиров 15 украинцев. Посольство Украины в Чехии следит за ситуацией и поддерживает связь с местными службами.

"Обращений на горячую линию ведомства на данный момент не поступало", — отметили в МИД.

Как произошло столкновение поездов в Праге

По данным BBC, авария произошла около 07:00 по местному времени. Два пассажирских поезда столкнулись на мосту недалеко от главного железнодорожного вокзала.

Читайте также:

На момент столкновения оба поезда двигались с небольшой скоростью. Это помогло избежать гибели людей.

Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы эвакуировать всех пассажиров из поврежденных поездов. Пострадавших выносили на носилках. На месте работали медики и другие экстренные службы.

Из-за аварии движение поездов через главный вокзал Праги было нарушено.

Причины железнодорожной аварии в Праге

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик заявил, что окончательную причину аварии ещё не установили.

"Я не буду предполагать, была ли это техническая неисправность или человеческий фактор, но пока что похоже, что поезд проехал на красный свет", — сказал министр.

По его словам, власти должны тщательно выяснить все обстоятельства столкновения и принять меры по повышению безопасности железнодорожного транспорта.

Полиция сообщила о завершении спасательной операции. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 ноября в Праге состоялся масштабный протест против изменений в финансировании общественного телевидения и радио. По словам организаторов, на акцию вышли более 200 тысяч человек. Участники требовали от правительства премьер-министра Андрея Бабиша отказаться от реформы, которая может усилить политическое влияние на вещательные компании.

Также Новини.LIVE писали о пожаре в частном доме в Праге. Дом принадлежит Мартину Дрде, владельцу чешского оружейного концерна STV, который поставляет Украине боеприпасы и военную технику. Правоохранительные органы Чехии устанавливают причины возгорания.