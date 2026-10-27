Дом, в котором произошел пожар. Фото: Novinky

В Чехии правоохранительные органы выясняют обстоятельства ночного пожара в частном доме в районе Кунратице в Праге. Дом принадлежит владельцу оружейного концерна STV Мартину Дрди. Известно, что чешский производитель боеприпасов и военной техники поставляет вооружение для Украины.

Об этом сообщает Novinky, передает Новини.LIVE.

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Пожар в доме владельца оружейного концерна STV

Пожар в доме нанес ущерб на сумму около 200 тысяч чешских крон (примерно 417 920 гривен). Причины возгорания устанавливают пожарные и криминалисты.

"Мы направили в Кунратице одну пожарную бригаду, которая с помощью струи воды под высоким давлением потушила огонь на площади один на один метр. Вызванный на место происшествия следователь оценил сумму ущерба в 200 тысяч крон", — отметил представитель пожарной службы Мирослав Резач.

Возгорание возникло у входа в дом, рядом с гаражом, после чего пламя охватило утеплитель и каркас здания.

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Спасателям пришлось разобрать поврежденный участок конструкции и обследовать его с помощью тепловизора, а затем на место вызвали полицию.

"В настоящее время судебно-медицинские эксперты расследуют все обстоятельства и причины пожара в сотрудничестве со следователями пожарной службы", — сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.

Среди версий рассматривают техническую неисправность, халатность или умышленный поджог.

Издание также напомнило о материале британской газеты The Financial Times о том, что российские агенты могут нацеливаться на руководителей оборонных компаний. Под прицелом РФ могут оказаться руководители небольших предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников и комплектующих к ним.

Об усилении риска российских атак также заявил директор чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, в Литве пытались поджечь предприятие, на котором хранится оборудование для спутниковой связи Starlink, однако попытка оказалась неудачной.

Ранее в Болгарии неизвестные умышленно подожгли 11 из 17 антенн Starlink, расположенных на территории объекта с ограниченным доступом. Известно, что оборудование обеспечивает связь со спутниками, которые активно используются во время войны в Украине.