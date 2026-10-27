Будинок, в якому сталася пожежа. Фото: Novinky

У Чехії правоохоронці з’ясовують обставини нічної пожежі в приватному будинку в районі Кунратице у Празі. Житло належить власнику збройового концерну STV Мартіну Дрді. Відомо, що чеський виробник боєприпасів та військової техніки постачає озброєння для України.

Про це повідомляє Novinky, передає Новини.LIVE.

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Пожежа в будинку власника збройового концерну STV

Пожежа в будинку спричинила збитки на суму близько 200 тисяч чеських крон (приблизно 417 920 гривень). Причини займання встановлюють пожежники та криміналісти.

"Ми направили до Кунратице одну пожежну бригаду, яка за допомогою струменя води під високим тиском загасила вогонь на площі один на один метр. Викликаний на місце події слідчий оцінив суму збитків у 200 тисяч крон", — зазначив речник пожежної служби Мірослав Резач.

Займання виникло біля входу до будинку, поруч із гаражем, після чого полум’я охопило утеплювач і каркас споруди.

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Рятувальникам довелося розібрати пошкоджену ділянку конструкції та обстежити її тепловізором, а згодом на місце викликали поліцію.

"Наразі судово-медичні експерти розслідують усі обставини та причини пожежі у співпраці зі слідчими пожежної служби", — повідомив речник поліції Річард Хрдіна.

Серед версій розглядають технічну несправність, недбалість або умисний підпал.

Видання також нагадало про матеріал британської газети The Financial Times про те, що російські агенти можуть націлюватися на керівників оборонних компаній. Під прицілом РФ можуть бути очільники невеликих підприємств, які спеціалізуються на виготовленні безпілотників та комплектувальних до них.

Про посилення ризику російських атак також заявив директор чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на прем'єра Литви Міндаугаса Сінкявічюса, у Литві намагалися підпалити підприємство, на якому зберігають обладнання для супутникового зв’язку Starlink, однак спроба виявилася невдалою.

Раніше у Болгарії невідомі вчинили навмисний підпал 11 із 17 антен Starlink, розміщених на території об’єкта з обмеженим доступом. Відомо, що обладнання забезпечує зв’язок із супутниками, які активно застосовують під час війни в Україні.