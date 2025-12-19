У повномасштабній війні винна лише РФ, — заява Зеленського

Термінова новина

У початку повномасштабного вторгення винна лише Росія. Кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово заперечував анексію Криму та запевняв міжнародну спільноту, що не збирається починати війни, але врешті-решт вчинив інакше.

Про це після зустрічі з керівництвом інститутів національної пам'яті заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама