У повномасштабній війні винна лише РФ, — заява Зеленського
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:29
У початку повномасштабного вторгення винна лише Росія. Кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово заперечував анексію Криму та запевняв міжнародну спільноту, що не збирається починати війни, але врешті-решт вчинив інакше.
Про це після зустрічі з керівництвом інститутів національної пам'яті заявив президент України Володимир Зеленський.
