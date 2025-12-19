Видео
В полномасштабной войне виновна только РФ, — заявление Зеленского

В полномасштабной войне виновна только РФ, — заявление Зеленского

Дата публикации 19 декабря 2025 23:29
В полномасштабной войне виновата только РФ, — заявление Зеленского
В начале полномасштабного вторжения виновата только Россия. Кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно отрицал аннексию Крыма и уверял международное сообщество, что не собирается начинать войну, но в конце концов поступил иначе.

Об этом после встречи с руководством институтов национальной памяти заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
