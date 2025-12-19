В полномасштабной войне виновата только РФ, — заявление Зеленского

В полномасштабной войне виновна только РФ, — заявление Зеленского
Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:29
Срочная новость
В начале полномасштабного вторжения виновата только Россия. Кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно отрицал аннексию Крыма и уверял международное сообщество, что не собирается начинать войну, но в конце концов поступил иначе.
Об этом после встречи с руководством институтов национальной памяти заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Реклама
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама