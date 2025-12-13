Відео
У посольстві Швеції заявили, що Європа потребує досвіду України

У посольстві Швеції заявили, що Європа потребує досвіду України

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 23:59
Європі потрібен унікальний досвід України — заява Ельзи Хостад
Ельза Хостад. Фото: argumentum.al

Заступниця голови місії посольства Швеції Ельза Хостад заявила, що Україна має унікальний досвід. За її словами, його потребує Європа.

Про це Ельза Хостад сказала у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Досвід України, якого потребує Європа

"Україна має так багато чого запропонувати Швеції, особливо в ці дні. Зараз, коли ви ведете війну, ви також боретеся за наші цінності. Ви маєте досвід реальної оборони демократії, відкритості та свободи. Але це не все. Ви маєте досвід роботи з стійкістю, мобілізацією, власної стійкості серед людей. Дуже конкретний приклад — місцева демократія", — заявила Хостад.

За її словами, Європі треба вчитися в України. Вона оцінила енергоефективність в умовах повномасштабної війни. Крім того, країна має досвід з цивільною обороною.

"Ви маєте не тільки військові знання, не тільки знання в галузі кібербезпеки, ви маєте досвід роботи з дронами, ви маєте бойовий досвід, а також досвід цивільної оборони. Тому нам є чому вчитись у вас. Ми хочемо заохотити ділові корпорації до ще більшого зростання", — зазначила заступниця голови місії посольства Швеції.

Вона також наголосила на важливості розвитку бізнес-співпраці між країнами. За її словами, з початку великої війни кількість шведських компаній в Україні зросла.

"Бізнес-співпраця є частиною вступу до ЄС. Ви станете членами Європейського Союзу, ми будемо бізнес-партнерами. Але це також частина відбудови України під час війни і після війни. Тож це також можливості для шведських підприємств", — каже Хостад.

IKEA в Україні

Говорячи про ймовірне відновлення роботи IKEA в Україні, дипломатка підкреслила, що наразі зарано озвучувати будь-які часові рамки, водночас запевнила, що вона робитиме все можливе, щоб шведська компанія знову вийшла на український ринок.

Нагадаємо, колишня глава МЗС Швеції Анн Лінде розповіла, коли Україна може приєднатися до Євросоюзу.

Раніше Хостад пояснила, чи втомилася Швеція від війни в Україні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
