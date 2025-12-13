Європі потрібен унікальний досвід України — заява Ельзи Хостад

Ельза Хостад. Фото: argumentum.al

Заступниця голови місії посольства Швеції Ельза Хостад заявила, що Україна має унікальний досвід. За її словами, його потребує Європа.

Про це Ельза Хостад сказала у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Досвід України, якого потребує Європа

"Україна має так багато чого запропонувати Швеції, особливо в ці дні. Зараз, коли ви ведете війну, ви також боретеся за наші цінності. Ви маєте досвід реальної оборони демократії, відкритості та свободи. Але це не все. Ви маєте досвід роботи з стійкістю, мобілізацією, власної стійкості серед людей. Дуже конкретний приклад — місцева демократія", — заявила Хостад.

За її словами, Європі треба вчитися в України. Вона оцінила енергоефективність в умовах повномасштабної війни. Крім того, країна має досвід з цивільною обороною.

"Ви маєте не тільки військові знання, не тільки знання в галузі кібербезпеки, ви маєте досвід роботи з дронами, ви маєте бойовий досвід, а також досвід цивільної оборони. Тому нам є чому вчитись у вас. Ми хочемо заохотити ділові корпорації до ще більшого зростання", — зазначила заступниця голови місії посольства Швеції.

Вона також наголосила на важливості розвитку бізнес-співпраці між країнами. За її словами, з початку великої війни кількість шведських компаній в Україні зросла.

"Бізнес-співпраця є частиною вступу до ЄС. Ви станете членами Європейського Союзу, ми будемо бізнес-партнерами. Але це також частина відбудови України під час війни і після війни. Тож це також можливості для шведських підприємств", — каже Хостад.

IKEA в Україні

Говорячи про ймовірне відновлення роботи IKEA в Україні, дипломатка підкреслила, що наразі зарано озвучувати будь-які часові рамки, водночас запевнила, що вона робитиме все можливе, щоб шведська компанія знову вийшла на український ринок.

