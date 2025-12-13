Европе нужен уникальный опыт Украины — заявление Эльзы Хостад

Эльза Хостад. Фото: argumentum.al

Заместитель главы миссии посольства Швеции Эльза Хостад заявила, что Украина имеет уникальный опыт. По ее словам, в нем нуждается Европа.

Об этом Эльза Хостад сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Опыт Украины, в котором нуждается Европа

"Украина имеет так много чего предложить Швеции, особенно в эти дни. Сейчас, когда вы ведете войну, вы также боретесь за наши ценности. Вы имеете опыт реальной обороны демократии, открытости и свободы. Но это не все. У вас есть опыт работы с устойчивостью, мобилизацией, собственной устойчивости среди людей. Очень конкретный пример — местная демократия", — заявила Хостад.

По ее словам, Европе надо учиться у Украины. Она оценила энергоэффективность в условиях полномасштабной войны. Кроме того, страна имеет опыт с гражданской обороной.

"Вы имеете не только военные знания, не только знания в области кибербезопасности, вы имеете опыт работы с дронами, вы имеете боевой опыт, а также опыт гражданской обороны. Поэтому нам есть чему учиться у вас. Мы хотим поощрить деловые корпорации к еще большему росту", — отметила заместитель главы миссии посольства Швеции.

Она также подчеркнула важность развития бизнес-сотрудничества между странами. По ее словам, с начала большой войны количество шведских компаний в Украине выросло.

"Бизнес-сотрудничество является частью вступления в ЕС. Вы станете членами Европейского Союза, мы будем бизнес-партнерами. Но это также часть восстановления Украины во время войны и после войны. Поэтому это также возможности для шведских предприятий", — говорит Хостад.

IKEA в Украине

Говоря о вероятном возобновлении работы IKEA в Украине, дипломат подчеркнула, что пока рано озвучивать какие-либо временные рамки, в то же время заверила, что она будет делать все возможное, чтобы шведская компания снова вышла на украинский рынок.

