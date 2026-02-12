Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Португалії прорвало дамбу через повені — обвалився автошлях

У Португалії прорвало дамбу через повені — обвалився автошлях

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:08
Масштабна повінь у Португалії прорвала дамбу — що відбувається
Повінь у Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У Португалії сильні зливи спричинили масштабну повінь. Внаслідок цього прорвало дамбу та частина головної автомагістралі обвалилася.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Масштабна повінь у Португалії

Мер Коїмбри Ана Абруньоза повідомила, що біля міста прорвало одну з дамб на річці Мондегу біля опори автомагістралі, що з’єднує Лісабон і Порту. Через це на дорозі, яку раніше перекрила поліція, утворився прорив.

"Коїмбра та навколишні міста мають дуже серйозні проблеми через повені, деякі з них ізольовані", — зазначила вона.

За її словами, ситуація є вкрай нестабільною.

Прем'єр-міністр Луїс Монтенегро наголосив, що влада перебуває на межі своїх можливостей стримувати ці води.

Коїмбра після повені
Наслідки повені. Фото: REUTERS/Pedro Nunes 

Влада Коїмбри організувала попередню евакуацію близько 3 тисяч людей, які опинилися у зоні найбільшої загрози.

З кінця січня серія смертельних штормів накрила центральні та південні райони країни, зриваючи дахи, затоплюючи міста та залишаючи людей без світла.

Повінь у Португалії
Повінь внаслідок зливи. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Внаслідок погодних катастроф загинуло щонайменше 15 осіб.

Регіональний представник цивільного захисту Карлос Таварес попередив, що сильний дощ може спричинити переповнення греблі Агієйри, знищити дамби та викликати нові повені.

Нагадаємо, у січні потужні опади в Афганістані спричинили повені, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Раніше внаслідок штормів в Азії загинули майже тисяча людей. В регіоні фіксували катастрофічні наслідки.

погода негода Португалія повінь дамба
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації