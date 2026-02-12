Масштабна повінь у Португалії прорвала дамбу — що відбувається

Повінь у Португалії. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У Португалії сильні зливи спричинили масштабну повінь. Внаслідок цього прорвало дамбу та частина головної автомагістралі обвалилася.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Масштабна повінь у Португалії

Мер Коїмбри Ана Абруньоза повідомила, що біля міста прорвало одну з дамб на річці Мондегу біля опори автомагістралі, що з’єднує Лісабон і Порту. Через це на дорозі, яку раніше перекрила поліція, утворився прорив.

"Коїмбра та навколишні міста мають дуже серйозні проблеми через повені, деякі з них ізольовані", — зазначила вона.

За її словами, ситуація є вкрай нестабільною.

Прем'єр-міністр Луїс Монтенегро наголосив, що влада перебуває на межі своїх можливостей стримувати ці води.

Наслідки повені. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Влада Коїмбри організувала попередню евакуацію близько 3 тисяч людей, які опинилися у зоні найбільшої загрози.

З кінця січня серія смертельних штормів накрила центральні та південні райони країни, зриваючи дахи, затоплюючи міста та залишаючи людей без світла.

Повінь внаслідок зливи. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Внаслідок погодних катастроф загинуло щонайменше 15 осіб.

Регіональний представник цивільного захисту Карлос Таварес попередив, що сильний дощ може спричинити переповнення греблі Агієйри, знищити дамби та викликати нові повені.

