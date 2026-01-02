Відео
Сильні дощі й сніг спричинили смертельні повені в Афганістані

Сильні дощі й сніг спричинили смертельні повені в Афганістані

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 07:47
У Афганістані через повені загинули десятки людей
Гуманітарна допомога. Фото архівне: REUTERS/Sayed Hassib

Перші за тривалий час опади в Афганістані, які мали покласти край затяжній посусі, обернулися смертельно небезпечною стихією. Сильні дощі та снігопади спричинили раптові повені в різних частинах країни, внаслідок чого загинули щонайменше 17 людей, ще 11 дістали поранення.

Про це повідомляє AP News.

В Афганістані сильна повінь

Про це повідомили представники національних служб із реагування на надзвичайні ситуації. За їхніми даними, найбільш трагічні наслідки зафіксовано у західних регіонах, зокрема в провінції Герат.

Там у районі Кабкан через негоду обвалився дах житлового будинку, під уламками якого загинула ціла родина з п’яти осіб. Серед жертв були двоє дітей. Інформацію підтвердив речник місцевої влади Мохаммад Юсаф Саїді.

Як зазначив представник Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Афганістану Мохаммад Юсуф Хаммад, більшість смертей припала на період від початку тижня, коли негода почала швидко набирати сили. Повені охопили центральні, північні, південні та західні регіони країни, паралізувавши повсякденне життя та ускладнивши пересування між населеними пунктами.

Стихія завдала значної шкоди інфраструктурі, зруйнувала будинки, призвела до загибелі худоби та знищення майна. За попередніми оцінками, наслідки повеней безпосередньо зачепили близько 1800 сімей, як у містах, так і в сільській місцевості.

У владі наголошують, що ці громади й без того перебували у складному становищі через багатомісячну посуху та економічні труднощі та припустили, що кількість жертв ще може зростати.

Нагадаємо, на початку листопада 2025 року Афганістан сколихнув землетрус.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
