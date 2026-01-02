В Афганистане из-за наводнений погибли десятки людей

Гуманитарная помощь. Фото архивное: REUTERS/Sayed Hassib

Первые за долгое время осадки в Афганистане, которые должны были положить конец затяжной засухе, обернулись смертельно опасной стихией. Сильные дожди и снегопады вызвали внезапные наводнения в разных частях страны, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщили представители национальных служб по реагированию на чрезвычайные ситуации. По их данным, наиболее трагические последствия зафиксированы в западных регионах, в частности в провинции Герат.

Там в районе Кабкан из-за непогоды обрушилась крыша жилого дома, под обломками которого погибла целая семья из пяти человек. Среди жертв были двое детей. Информацию подтвердил представитель местных властей Мохаммад Юсаф Саиди.

Как отметил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Мохаммад Юсуф Хаммад, большинство смертей пришлось на период с начала недели, когда непогода начала быстро набирать силу. Наводнения охватили центральные, северные, южные и западные регионы страны, парализовав повседневную жизнь и усложнив передвижение между населенными пунктами.

Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, разрушила дома, привела к гибели скота и уничтожению имущества. По предварительным оценкам, последствия наводнений непосредственно затронули около 1800 семей, как в городах, так и в сельской местности.

Во власти отмечают, что эти общины и без того находились в сложном положении из-за многомесячной засухи и экономических трудностей и предположили, что количество жертв еще может расти.

