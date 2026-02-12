Масштабное наводнение в Португалии прорвало дамбу — что происходит

В Португалии прорвало дамбу из-за наводнения — обвалилась автодорога
В Португалии сильные ливни вызвали масштабное наводнение. В результате прорвало дамбу и часть главной автомагистрали обвалилась.
Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.
Масштабное наводнение в Португалии
Мэр Коимбры Ана Абруньоза сообщила, что возле города прорвало одну из дамб на реке Мондегу возле опоры автомагистрали, соединяющей Лиссабон и Порту. Из-за этого на дороге, которую ранее перекрыла полиция, образовался прорыв.
"Коимбра и окружающие города имеют очень серьезные проблемы из-за наводнения, некоторые из них изолированы", — отметила она.
По ее словам, ситуация является крайне нестабильной.
Премьер-министр Луис Монтенегро подчеркнул, что власть находится на пределе своих возможностей сдерживать эти воды.
Власти Коимбры организовали предварительную эвакуацию около 3 тысяч человек, которые оказались в зоне наибольшей угрозы.
С конца января серия смертельных штормов накрыла центральные и южные районы страны, срывая крыши, затапливая города и оставляя людей без света.
В результате погодных катастроф погибли по меньшей мере 15 человек.
Региональный представитель гражданской защиты Карлос Таварес предупредил, что сильный дождь может вызвать переполнение плотины Агиейры, уничтожить дамбы и вызвать новые наводнения.
Напомним, в январе мощные осадки в Афганистане вызвали наводнения, в результате чего есть погибшие и раненые.
Ранее в результате штормов в Азии погибли почти тысяча человек. В регионе фиксировали катастрофические последствия.
