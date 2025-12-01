Сильные штормы в Азии вызвали почти тысячу смертей

Люди на лодке в затопленной зоне после циклона. Фото иллюстративное: Reuters

Почти тысяча человек погибли в результате сокрушительных штормов, которые одновременно накрыли несколько стран Юго-Восточной Азии и Шри-Ланку, вызвав мощные наводнения и масштабные разрушения. Три тропических циклона, усиленные муссоном, привели к катастрофическим последствиям для региона, который столкнулся с самыми интенсивными осадками за последние годы.

Об этом сообщило издание Bloomberg в понедельник, 1 декабря.

Сильные штормы в Юго-Восточной Азии

Суровые погодные условия нанесли значительные потери в нескольких странах Азии, где в результате проливных дождей, наводнений и оползней погибли сотни людей, а больше всего пострадали Индонезия и Шри-Ланка. В то же время три тропических циклона совпали с периодом северо-восточного муссона, который ежегодно приносит мощные ливни, что на этот раз вызвало беспрецедентное количество осадков.

По данным Центра климатических прогнозов США, Малайзия и южный Таиланд также получили значительно выше нормы объемы дождей в течение последней недели. На индонезийском острове Суматра в результате недели ливневых дождей, усиленных редким циклоном, по меньшей мере 442 человека погибли, еще 402 пропали без вести.

Официальные лица предупреждают, что количество жертв может возрасти, ведь спасатели задействуют лодки и вертолеты для доступа к подтопленным районам. Шторм Сеньяр, который ранее прошел Малаккским проливом, сейчас рассеялся над Южнокитайским морем. Затрудненный доступ из-за разрушенных дорог и поврежденных линий связи серьезно тормозит спасательные операции - об этом заявил глава Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии Сухарьянто.

Значительный ущерб инфраструктуре вынуждают привлекать вертолеты и военно-морские суда для доставки грузов. Жители называют стихию "худшим наводнением в их жизни". Власти также проводят операции по искусственному рассеиванию облаков, пытаясь уменьшить объемы осадков в пострадавших районах.

