Сильні шторми в Азії спричинили майже тисячу смертей

Люди на човні у затопленій зоні після циклону. Фото ілюстративне: Reuters

Майже тисяча людей загинули внаслідок нищівних штормів, що одночасно накрили кілька країн Південно-Східної Азії та Шрі-Ланку, спричинивши потужні повені й масштабні руйнування. Три тропічні циклони, посилені мусоном, зумовили катастрофічні наслідки для регіону, який зіткнувся з найінтенсивнішими опадами за останні роки.

Про це повідомило видання Bloomberg у понеділок, 1 грудня.

Сильні шторми у Південно-Східній Азії

Суворі погодні умови завдали значних втрат у кількох країнах Азії, де внаслідок проливних дощів, повеней та зсувів загинули сотні людей, а найбільше постраждали Індонезія та Шрі-Ланка. Водночас три тропічні циклони збіглися з періодом північно-східного мусону, який щорічно приносить потужні зливи, що цього разу спричинило безпрецедентну кількість опадів.

За даними Центру кліматичних прогнозів США, Малайзія та південний Таїланд також отримали значно вищі за норму обсяги дощів протягом останнього тижня. На індонезійському острові Суматра внаслідок тижня зливових дощів, посилених рідкісним циклоном, щонайменше 442 людини загинули, ще 402 зникли безвісти.

Офіційні особи попереджають, що кількість жертв може зрости, адже рятувальники задіюють човни та гелікоптери для доступу до підтоплених районів. Шторм Сеньяр, який раніше пройшов Малаккською протокою, наразі розсіявся над Південнокитайським морем. Ускладнений доступ через зруйновані дороги та пошкоджені лінії зв’язку серйозно гальмує рятувальні операції — про це заявив глава Національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії Сухар’янто.

Значні збитки інфраструктурі змушують залучати гелікоптери та військово-морські судна для доставки вантажів. Мешканці називають стихію "найгіршою повінню в їхньому житті". Влада також проводить операції із штучного розсіювання хмар, намагаючись зменшити обсяги опадів у постраждалих районах.

