Полтавку засудили до двох років обмеження волі за побиття сина

Жіночі руки за тюремними ґратами. Фото: Women's Media Center

У Полтаві суд визнав місцеву жительку винною у навмисному нанесенні тілесних ушкоджень власному сину. За вироком суду жінка проведе два роки під обмеженням волі із забороною контактувати з дитиною та наближатися до неї.

Про це повідомила Полтавщина.

Київський районний суд Полтави встановив, що мешканка міста, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побила свого малолітнього сина під час конфлікту. Вона вдарила дитину по обличчю, а потім схопила за руки та почала трясти, спричинивши легкі тілесні ушкодження. На суді жінка заперечувала свою провину, стверджуючи, що хлопчик міг травмуватися під час гри із собакою або впавши з дивана.

Свідчення самої дитини та двох бабусь повністю спростували версію підсудної. Хлопчик розповів, що розлютив матір, коли взяв її телефон, а та, прокинувшись, вдарила його по обличчю. Медики зафіксували у дитини струс головного мозку та гематому біля ока.

Бабуся, яка є законним опікуном хлопчика, зазначила, що онук боїться матері, адже та часто принижувала його. Свідки схарактеризували підсудну як людину з алкогольними проблемами, яка не бере участі у вихованні дитини.

Суд визнав жінку винною у навмисному завданні легких тілесних ушкоджень та призначив два роки обмеження волі. Вирок передбачає заборону наближатися до сина ближче ніж на 500 метрів, а також обов’язкове лікування від алкогольної залежності.

