В Полтаве женщина избила собственного сына — что решил суд

В Полтаве женщина избила собственного сына — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 07:58
Полтавчанку приговорили к двум годам ограничения свободы за избиение сына
Женские руки за тюремной решеткой. Фото: Women's Media Center

В Полтаве суд признал местную жительницу виновной в умышленном нанесении телесных повреждений собственному сыну. По приговору суда женщина проведет два года под ограничением свободы с запретом контактировать с ребенком и приближаться к нему.

Об этом сообщила Полтавщина.

Читайте также:

Суд Полтавы признал женщину виновной в избиении собственного ребенка

Киевский районный суд Полтавы установил, что жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего малолетнего сына во время конфликта. Она ударила ребенка по лицу, а затем схватила за руки и начала трясти, причинив легкие телесные повреждения. На суде женщина отрицала свою вину, утверждая, что мальчик мог травмироваться во время игры с собакой или упав с дивана.

Показания самого ребенка и двух бабушек полностью опровергли версию подсудимой. Мальчик рассказал, что разозлил мать, когда взял ее телефон, а та, проснувшись, ударила его по лицу. Медики зафиксировали у ребенка сотрясение головного мозга и гематому возле глаза.

Бабушка, которая является законным опекуном мальчика, отметила, что внук боится матери, ведь та часто унижала его. Свидетели охарактеризовали подсудимую как человека с алкогольными проблемами, который не участвует в воспитании ребенка.

Суд признал женщину виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений и назначил два года ограничения свободы. Приговор предусматривает запрет приближаться к сыну ближе чем на 500 метров, а также обязательное лечение от алкогольной зависимости.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
