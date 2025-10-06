Видео
Главная Новости дня В Полтаве судили мужчину, который информировал о патрулях ТЦК

В Полтаве судили мужчину, который информировал о патрулях ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 03:32
Житель Полтавы информировал в Telegram о патрулях ТЦК, за что получил приговор суда
Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: Соцсети

Суд города Полтавы вынес приговор мужчине за препятствование мобилизации. Он в мессенджере Telegram публиковал информацию о патрулях оповещения ТЦК.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый в публичном чате Telegram-сообщества "Где повестки Полтава?" распространял информацию о местах расположения военнослужащих ТЦК и СП.

Согласно приговору суда, мужчина, который работал водителем на предприятии, активно публиковал информацию о блокпостах ТЦК.

Решение суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Шевченковский районный суд Полтавы признал мужчину виновным по части 1 статьи 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни судили мужчину, который дал полицейским взятку, чтобы его не отвезли в ТЦК. За содеянное ему назначили штраф. А в Одесской области мужчина умышленно отказался становиться на воинский учет.

суд Telegram Полтава мобилизация ТЦК и СП судебные решения мессенджер
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
