Главная Новости дня Дал взятку полицейским, чтобы не ехать в ТЦК — как наказал суд

Дал взятку полицейским, чтобы не ехать в ТЦК — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 01:03
Суд оштрафовал мужчину, который дал взятку полицейским, чтобы не ехать в ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

На Волыни судили мужчину, который будучи в розыске дал полицейским взятку, чтобы не попасть в ТЦК. За это ему назначили определенное наказание. 

Об этом сообщает агентство "Волынские новости".

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, 7 августа 2025 года в Нововолынске работники полиции остановили автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился мужчина. Военнообязанный ехал непристегнутым ремнем безопасности, что и стало основанием для остановки и проверки.

Во время проверки документов полицейские выяснили, что еще с 23 апреля 2025 года он находился в розыске ТЦК. Осознавая факт нарушения правил воинского учета, волынянин пытался избежать последствий и положил в полицейском авто 10 тысяч гривен.

Его действия квалифицировали по статье 369 Уголовного кодекса Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что ехал к матери и не пристегнул ремень безопасности. По его словам, взятку предложил, чтобы избежать доставки в ТЦК. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен, воспитывает малолетнего сына.

Решение суда

Нововолынский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме этого, в доход государства конфисковали 10 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Напомним, что в Тернопольской области между признал работника ТЦК действующим в служебной халатности. Его оштрафовали, поскольку он не оформил админпротоколы на мужчин, которые уклонялись от воинского учета.

Также мы писали, что в Чернигове военного лишили свободы на 5 лет, поскольку он не желал служить в ТЦК.

суд взятка полиция ТЦК и СП Волынь судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
