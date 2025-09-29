Суд оштрафовал мужчину, который дал взятку полицейским, чтобы не ехать в ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

На Волыни судили мужчину, который будучи в розыске дал полицейским взятку, чтобы не попасть в ТЦК. За это ему назначили определенное наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, 7 августа 2025 года в Нововолынске работники полиции остановили автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился мужчина. Военнообязанный ехал непристегнутым ремнем безопасности, что и стало основанием для остановки и проверки.

Во время проверки документов полицейские выяснили, что еще с 23 апреля 2025 года он находился в розыске ТЦК. Осознавая факт нарушения правил воинского учета, волынянин пытался избежать последствий и положил в полицейском авто 10 тысяч гривен.

Его действия квалифицировали по статье 369 Уголовного кодекса Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что ехал к матери и не пристегнул ремень безопасности. По его словам, взятку предложил, чтобы избежать доставки в ТЦК. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен, воспитывает малолетнего сына.

Решение суда

Нововолынский городской суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме этого, в доход государства конфисковали 10 тысяч гривен неправомерной выгоды.

