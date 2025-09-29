Суд оштрафував чоловіка, який дав хабар поліцейським, щоб не їхати до ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

На Волині судили чоловіка, який будучи у розшуку дав поліцейським хабар, щоб не потрапити до ТЦК. За це йому призначили певне покарання.

Про це повідомляє агентство "Волинські новини".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 7 серпня 2025 року в Нововолинську працівники поліції зупинили автомобіль Opel Astra, за кермом якого перебував чоловік. Військовозобов'язаний їхав непристебнутим ременем безпеки, що й стало підставою для зупинки та перевірки.

Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що ще з 23 квітня 2025 року він перебував у розшуку ТЦК. Усвідомлюючи факт порушення правил військового обліку, волинянин намагався уникнути наслідків та поклав у поліцейському авто 10 тисяч гривень.

Його дії кваліфікували за статтею 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину повністю. Він пояснив, що їхав до матері і не пристебнув ремінь безпеки. За його словами, хабар запропонував, аби уникнути доставлення до ТЦК. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно не працевлаштований, виховує малолітнього сина.

Рішення суду

Нововолинський міський суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Крім цього, у дохід держави конфіскували 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

