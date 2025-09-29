Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дав хабар поліцейським, щоб не їхати в ТЦК — як покарав суд

Дав хабар поліцейським, щоб не їхати в ТЦК — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 01:03
Суд оштрафував чоловіка, який дав хабар поліцейським, щоб не їхати до ТЦК
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

На Волині судили чоловіка, який будучи у розшуку дав поліцейським хабар, щоб не потрапити до ТЦК. За це йому призначили певне покарання.

Про це повідомляє агентство "Волинські новини".

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 7 серпня 2025 року в Нововолинську працівники поліції зупинили автомобіль Opel Astra, за кермом якого перебував чоловік. Військовозобов'язаний їхав непристебнутим ременем безпеки, що й стало підставою для зупинки та перевірки.

Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що ще з 23 квітня 2025 року він перебував у розшуку ТЦК. Усвідомлюючи факт порушення правил військового обліку, волинянин намагався уникнути наслідків та поклав у поліцейському авто 10 тисяч гривень.

Його дії кваліфікували за статтею 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину повністю. Він пояснив, що їхав до матері і не пристебнув ремінь безпеки. За його словами, хабар запропонував, аби уникнути доставлення до ТЦК. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційно не працевлаштований, виховує малолітнього сина.

Рішення суду

Нововолинський міський суд призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Крім цього, у дохід держави конфіскували 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що у Тернопільській області між визнав працівника ТЦК чинним у службовій недбалості. Його оштрафували, оскільки він не оформив адмінпротоколи на чоловіків, які ухилятися від військового обліку.

Також ми писали, що у Чернігові військового позбавили волі на 5 років, оскільки він не бажав служити в ТЦК.

суд хабар поліція ТЦК та СП Волинь судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації