Головна Новини дня У Полтаві судили чоловіка, який інформував про патрулі ТЦК

У Полтаві судили чоловіка, який інформував про патрулі ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 03:32
Мешканець Полтави інформував в Telegram про патрулі ТЦК, за що отримав вирок суду
Група оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: Соцмережі

Суд міста Полтави виніс вирок чоловіку за перешкоджання мобілізації. Він у месенджері Telegram публікував інформацію про патрулі оповіщення ТЦК.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений у публічному чаті Telegram-спільноти "Где повестки Полтава?" поширював інформацію про місця розташування військовослужбовців ТЦК та СП. 

Згідно з вироком суду, чоловік, який працював водієм на підприємстві, активно публікував інформацію про блокпости ТЦК.

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і розкаявся. Шевченківський районний суд Полтави визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період" і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині судили чоловіка, який дав поліціянтам хабар, щоб його не відвезли до ТЦК. За скоєне йому призначили штраф. А в Одеській області чоловік умисно відмовився ставати на військовий облік

суд Telegram Полтава мобілізація ТЦК та СП судові рішення месенджер
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
