Мешканець Полтави інформував в Telegram про патрулі ТЦК, за що отримав вирок суду

У Полтаві судили чоловіка, який інформував про патрулі ТЦК
Суд міста Полтави виніс вирок чоловіку за перешкоджання мобілізації. Він у месенджері Telegram публікував інформацію про патрулі оповіщення ТЦК.
Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, обвинувачений у публічному чаті Telegram-спільноти "Где повестки Полтава?" поширював інформацію про місця розташування військовослужбовців ТЦК та СП.
Згідно з вироком суду, чоловік, який працював водієм на підприємстві, активно публікував інформацію про блокпости ТЦК.
Рішення суду
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і розкаявся. Шевченківський районний суд Полтави визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період" і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.
