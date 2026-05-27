Головна Новини дня У Полтаві відкрили простір спецпідрозділу ГУР "Артан"

У Полтаві відкрили простір спецпідрозділу ГУР "Артан"

Дата публікації: 27 травня 2026 21:22
У Полтаві відкрили простір спецпідрозділу ГУР "Артан"
Відкриття простору спецпідрозділу ГУР "Артан" у Полтаві. Фото: Новини.LIVE

У Полтаві у середу, 27 травня, відкрили простір спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Артан". Це вже 13-й в Україні простір цього підрозділу, який розвиває мережу відкритих локацій для підтримки військових, ветеранів, їхніх родин і цивільних.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Ветеран, який повернувся та не знає, що робити далі, може отримати консультацію юриста чи психолога. Крім того, доброволець, який хоче вступити до підрозділу, пройде первинну співбесіду. Також може звернутися родина бійця, який на бойовому завданні і не виходить на звʼязок. У просторі допоможуть дізнатися, що з воїном.

Віктор Торкотюк. Фото: Новини.LIVE

"Школа, садочок, інститут, щось треба допомогти по житлу, всі от моменти ми тримаємо на контролі. Родини хлопців — це вже наші рідні. А тут це такий майданчик, де вони вже можуть зібратися, поговорити, щось згадати, тут приїжджають, коли наші хлопці на відновленні, вони зустрічаються з ними", — зазначив командир спецпідрозділу "Артан" ГУР МО Віктор Торкотюк.

Віктор Торкотюк
Віктор Торкотюк біля портретів загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

У цьому місці також є ще один вимір — тихіший. На стінах портрети бійців "Артану", які загинули, виконуючи бойові завдання.

Портрети загиблих захисників. Фото: Новини.LIVE

"Люди приходять різні, з дітьми, дивляться. Вони не можуть подивитися, які неймовірні речі робили ці прості хлопці. Вони не були військовими. "Артан" 95% — це хлопці не військові", — розповів Торкотюк.

Зокрема, на стіні памʼяті портрет уродженця Полтави Олександра Івко з позивним "Курт". Він працював в охороні, а коли почалася велика війна — пішов добровольцем та пройшов відбір до "Артану". Захисник загинув 31 травня 2023 року на Харківщині. Олександр Івко посмертно нагороджений відзнакою ГУР за виконання спецзавдань.

Інформація про полеглого воїна Олександра Івка. Фото: Новини.LIVE

Батько воїна Микола Івко розповів, що його син був щирий та хороший, а також поважав батьків.

Микола Івко. Фото: Новини.LIVE

"І вся тільки надія на нього була. Він же десь на завданнях був, на тому, все от отак напише, що все нормально. А зараз ось тільки фотографії, все так кругом, та алеї. Це пам'ять одна", — каже він.

Віктор Торкотюк та Микола Івко. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що у планах "Артану" відкривати локації в інших містах України — передусім в обласних центрах.

Військовий із позивним "Док" наголосив, що це памʼять воїнів, які віддали своє життя. 

"Док". Фото: Новини.LIVE

"І вони виконували свої завдання, не вибираючи, як робити це, просто йшли і робили свою роботу, тому це дуже важливо. І навіть після закінчення війни, після нашої перемоги, хлопці повинні працювати як пам'ять, а можливо, в майбутньому, як музеї, великі музеї пам'яті", — додав він.

Як писали Новини.LIVEвоїни ГУР здійснили низку штурмових дій у Степногірську на Запорізькому напрямку. Під час боїв українські військові вибили російські сили з укріплених позицій і взяли під контроль низку стратегічно важливих ділянок міста.

А Кирило Буданов разом із бійцями ГУР брав участь в операції на "вишках Бойка" у серпні минулого року. Під час атаки безпілотників тодішній керівник розвідки стрибнув у воду з висоти газовидобувної платформи "Крим-1".

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
