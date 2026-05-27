Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Полтаве открыли пространство спецподразделения ГУР "Артан"

В Полтаве открыли пространство спецподразделения ГУР "Артан"

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 21:22
В Полтаве открыли пространство спецподразделения ГУР "Артан"
Открытие пространства спецподразделения ГУР "Артан" в Полтаве. Фото: Новини.LIVE

В Полтаве в среду, 27 мая, открыли пространство спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан". Это уже 13-е в Украине пространство этого подразделения, которое развивает сеть открытых локаций для поддержки военных, ветеранов, их семей и гражданских.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Открытие пространства спецподразделения ГУР "Артан" в Полтаве

Ветеран, который вернулся и не знает, что делать дальше, может получить консультацию юриста или психолога. Кроме того, доброволец, который хочет вступить в подразделение, пройдет первичное собеседование. Также может обратиться семья бойца, который на боевом задании и не выходит на связь. В пространстве помогут узнать, что с воином.

Відкриття простору спецпідрозділу ГУР "Артан" у Полтаві
Виктор Торкотюк. Фото: Новини.LIVE

"Школа, садик, институт, что-то надо помочь по жилью, все вот моменты мы держим на контроле. Семьи ребят — это уже наши родные. А здесь это такая площадка, где они уже могут собраться, поговорить, что-то вспомнить, здесь приезжают, когда наши ребята на восстановлении, они встречаются с ними", — отметил командир спецподразделения "Артан" ГУР МО Виктор Торкотюк.

Читайте также:
Віктор Торкотюк
Виктор Торкотюк возле портретов погибших воинов. Фото: Новини.LIVE

В этом месте также есть еще одно измерение — более тихое. На стенах портреты бойцов "Артана", которые погибли, выполняя боевые задачи.

Простір "Артану" у Полтаві
Портреты погибших защитников. Фото: Новини.LIVE

"Люди приходят разные, с детьми, смотрят. Они не могут посмотреть, какие невероятные вещи делали эти простые ребята. Они не были военными. 95% "Артана" — это парни не военные", — рассказал Торкотюк.

В частности, на стене памяти портрет уроженца Полтавы Александра Ивко с позывным "Курт". Он работал в охране, а когда началась большая война — пошел добровольцем и прошел отбор в "Артан". Защитник погиб 31 мая 2023 года на Харьковщине. Александр Ивко посмертно награжден знаком отличия ГУР за выполнение спецзаданий.

Олександр Івко
Информация о павшем воине Александре Ивко. Фото: Новини.LIVE

Отец воина Николай Ивко рассказал, что его сын был искренний и хороший, а также уважал родителей.

Микола Івко
Николай Ивко. Фото: Новини.LIVE

"И вся только надежда на него была. Он же где-то на заданиях был, на том, все вот так напишет, что все нормально. А сейчас вот только фотографии, все так кругом, да аллеи. Это память одна", — говорит он.

Віктор Торкотюк та Микола Івко
Виктор Торкотюк и Николай Ивко. Фото: Новини.LIVE

Известно, что в планах "Артана" открывать локации в других городах Украины — прежде всего в областных центрах.

Военный с позывным "Док" подчеркнул, что это память воинов, которые отдали свою жизнь.

"Док"
"Док". Фото: Новини.LIVE

"И они выполняли свои задачи, не выбирая, как делать это, просто шли и делали свою работу, поэтому это очень важно. И даже после окончания войны, после нашей победы, ребята должны работать как память, а возможно, в будущем, как музеи, большие музеи памяти", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, воины ГУР осуществили ряд штурмовых действий в Степногорске на Запорожском направлении. Во время боев украинские военные выбили российские силы с укрепленных позиций и взяли под контроль ряд стратегически важных участков города.

А Кирилл Буданов вместе с бойцами ГУР участвовал в операции на "вышках Бойко" в августе прошлого года. Во время атаки беспилотников тогдашний руководитель разведки прыгнул в воду с высоты газодобывающей платформы "Крым-1".

война Полтава ГУР
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации