В Полтаве открыли пространство спецподразделения ГУР "Артан"

В Полтаве в среду, 27 мая, открыли пространство спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан". Это уже 13-е в Украине пространство этого подразделения, которое развивает сеть открытых локаций для поддержки военных, ветеранов, их семей и гражданских.

Ветеран, который вернулся и не знает, что делать дальше, может получить консультацию юриста или психолога. Кроме того, доброволец, который хочет вступить в подразделение, пройдет первичное собеседование. Также может обратиться семья бойца, который на боевом задании и не выходит на связь. В пространстве помогут узнать, что с воином.

"Школа, садик, институт, что-то надо помочь по жилью, все вот моменты мы держим на контроле. Семьи ребят — это уже наши родные. А здесь это такая площадка, где они уже могут собраться, поговорить, что-то вспомнить, здесь приезжают, когда наши ребята на восстановлении, они встречаются с ними", — отметил командир спецподразделения "Артан" ГУР МО Виктор Торкотюк.

В этом месте также есть еще одно измерение — более тихое. На стенах портреты бойцов "Артана", которые погибли, выполняя боевые задачи.

"Люди приходят разные, с детьми, смотрят. Они не могут посмотреть, какие невероятные вещи делали эти простые ребята. Они не были военными. 95% "Артана" — это парни не военные", — рассказал Торкотюк.

В частности, на стене памяти портрет уроженца Полтавы Александра Ивко с позывным "Курт". Он работал в охране, а когда началась большая война — пошел добровольцем и прошел отбор в "Артан". Защитник погиб 31 мая 2023 года на Харьковщине. Александр Ивко посмертно награжден знаком отличия ГУР за выполнение спецзаданий.

Отец воина Николай Ивко рассказал, что его сын был искренний и хороший, а также уважал родителей.

"И вся только надежда на него была. Он же где-то на заданиях был, на том, все вот так напишет, что все нормально. А сейчас вот только фотографии, все так кругом, да аллеи. Это память одна", — говорит он.

Известно, что в планах "Артана" открывать локации в других городах Украины — прежде всего в областных центрах.

Военный с позывным "Док" подчеркнул, что это память воинов, которые отдали свою жизнь.

"И они выполняли свои задачи, не выбирая, как делать это, просто шли и делали свою работу, поэтому это очень важно. И даже после окончания войны, после нашей победы, ребята должны работать как память, а возможно, в будущем, как музеи, большие музеи памяти", — добавил он.

