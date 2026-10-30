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Головна Новини дня У Полтаві БПЛА впав поблизу гаражів: поранено людину

У Полтаві БПЛА впав поблизу гаражів: поранено людину

Ua ru
30 жовтня 2026 13:12
У Полтаві БпЛА впав на гаражний кооператив: є постраждалий ДСНС Полтавщини
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

У Полтаві зафіксували падіння безпілотного літального апарата на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього виникла пожежа: загорілися приміщення одного з гаражів та легковий автомобіль.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про пожежу після падіння БПЛА

За даними Віталія Дяківнича, одна людина дістала травми. Наразі їй надають усю необхідну допомогу.

У Полтаві БПЛА впав поблизу гаражів: поранено людину - фото 1
Повідомлення Віталія Дяківнича. Фото: скриншот

На місці події працюють відповідні служби. Вони з’ясовують обставини інциденту та ліквідовують його наслідки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" у Полтаві. Внаслідок атаки на території об’єкта виникла пожежа.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 23 жовтня російські війська атакували Полтавщину. У Полтаві внаслідок удару виникла пожежа на об’єкті залізничної інфраструктури.

Полтава війна в Україні безпілотник постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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