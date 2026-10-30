Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавской области

В Полтаве зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата на территории гаражного кооператива. В результате этого возник пожар: загорелись помещения одного из гаражей и легковой автомобиль.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

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Что известно о пожаре после падения БПЛА

По данным Виталия Дякивнича, один человек получил травмы. В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь.

Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

На месте происшествия работают соответствующие службы. Они выясняют обстоятельства инцидента и ликвидируют его последствия.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Полтаве. В результате атаки на территории объекта возник пожар.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 октября российские войска атаковали Полтавскую область. В Полтаве в результате удара возник пожар на объекте железнодорожной инфраструктуры.