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Главная Новости дня В Полтаве БПЛА упал вблизи гаражей: ранен человек

В Полтаве БПЛА упал вблизи гаражей: ранен человек

Ua ru
30 октября 2026 13:12
В Полтаве БПЛА упал на гаражный кооператив: есть пострадавший ГСЧС Полтавской области
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавской области

В Полтаве зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата на территории гаражного кооператива. В результате этого возник пожар: загорелись помещения одного из гаражей и легковой автомобиль.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

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Что известно о пожаре после падения БПЛА

По данным Виталия Дякивнича, один человек получил травмы. В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь.

В Полтаве БПЛА упал вблизи гаражей: ранен человек - фото 1
Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

На месте происшествия работают соответствующие службы. Они выясняют обстоятельства инцидента и ликвидируют его последствия.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Полтаве. В результате атаки на территории объекта возник пожар.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 октября российские войска атаковали Полтавскую область. В Полтаве в результате удара возник пожар на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Полтава война в Украине беспилотник пострадавшие атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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