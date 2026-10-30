В Полтаве БПЛА упал вблизи гаражей: ранен человек
В Полтаве зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата на территории гаражного кооператива. В результате этого возник пожар: загорелись помещения одного из гаражей и легковой автомобиль.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.
Что известно о пожаре после падения БПЛА
По данным Виталия Дякивнича, один человек получил травмы. В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Они выясняют обстоятельства инцидента и ликвидируют его последствия.
Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Полтаве. В результате атаки на территории объекта возник пожар.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 октября российские войска атаковали Полтавскую область. В Полтаве в результате удара возник пожар на объекте железнодорожной инфраструктуры.