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У Польщі завершився другий тур виборів — дані екзит-полу

1 червня 2025 22:35
Аркадій Пастула - Редактор
Другий тур виборів президента Польщі — дані екзит-полу
Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Аркадій Пастула - Редактор

У Польщі завершився другий тур президентських виборів. Там зійшлися Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький.

Про це повідомляє onet.pl у неділю, 1 червня.

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Результати екзит-полу

Студія Ipsos провела екзит-пол для TVP, TVN і Polsat. Відомо, що у другому турі лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський. Він набрав 50,3 %.

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Результати екзит-полу. Фото: onet.pl

Представник партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький отримав 49,7 % голосів.

Нагадаємо, нещодавно Навроцького запідозрили в наркозалежності після випадку на дебатах. У мережі показали відео.

А у соцмережах дедалі частіше з’являються фото та відео з Навроцьким, який уже й не намагається приховати використання сумнівних засобів.

Польща вибори президент Рафал Тшасковський Кароль Навроцький
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