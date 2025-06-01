Второй тур выборов президента Польши — данные экзит-пола

В Польше завершился второй тур выборов — данные экзит-пола
В Польше завершился второй тур президентских выборов. Там сошлись Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.
Об этом сообщает onet.pl в воскресенье, 1 июня.
Результаты экзит-пола
Студия Ipsos провела экзит-пол для TVP, TVN и Polsat. Известно, что во втором туре лидирует кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский. Он набрал 50,3 %.
Представитель партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий получил 49,7 % голосов.
Напомним, недавно Навроцкого заподозрили в наркозависимости после случая на дебатах. В сети показали видео.
А в соцсетях все чаще появляются фото и видео с Навроцким, который уже и не пытается скрыть использование сомнительных средств.
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