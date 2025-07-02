Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі затримали українців, які викрадали мігрантів — деталі

У Польщі затримали українців, які викрадали мігрантів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 18:36
Українці викрадали мігрантів у Польщі — які схеми вигадали
Затримання українців у Польщі. Фото: cbsp.policja.pl

У Польщі поліція затримала чотирьох українців, які викрадали мігрантів, аби отримати за них викуп. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику — 20.

Про це повідомляє RMF24

Реклама
Читайте також:

Українці викрадали мігрантів у Польщі

Посилаючись на правоохоронців, видання повідомляє, що підозрювані перебували у Польщі законно. Аби "заробити" грошей, вони організували незаконне перевезення мігрантів, які потрапляли до Євросоюзу через Білорусь.

Про діяльність банди стало відомо в червні цього року після того, як до Центрального управління слідчої поліції Польщі звернулась гуманітарна організація. Зазначається, що активісти отримали повідомлення про викрадення двох громадян Ефіопії. Відомо, що зловмисники затримували людей, погрожували їх вбити або продати на органи та вимагали гроші у жертв та їхніх рідних. До свого повідомлення вони також додали фото зв'язаних і оголених чоловіків.

Правоохоронці взялися до цієї справи та з'ясували, що злочинці застосовували зброю під час викрадення людей, відбирали у них гроші та телефони, а потім у багажниках везли до Любіна. Там вони вже зв'язувалися з родичами викрадених громадян та ставили свої умови для викупу. На щастя, постраждалим вдалося втекти від кривдників і їх помітили місцеві жителі, які звернулись до прикордонників. 

Після цього випадку частина угрупування втекла до Латвії, де продовжила свій "чорний бізнес" і там викрала трьох малійців. Вони зв'язали чоловіків, одного з них сильно побили, прив'язали до дерева та знімали на відео катування, яке потім надіслали родичам, вимагаючи грошей.  

Поліцейські Польщі, Латвії, Литви та Естонії встановили особи підозрюваних і наприкінці червня трьох із них затримали на трасі поблизу Острува Мазовецького. Четвертого спільника помітили у місті Сквежина і теж заарештували. 

За даними правоохоронців, найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику — 20.

Наразі усім спільникам оголосили підозри у створенні організованої злочинної групи, викраденнях з вимаганням викупу та незаконному перетині кордону. Трьох із них взяли під тимчасовий арешт. Однак є інформація, що затримали не усіх учасників банди і деякі з них досі на волі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Польщі чоловік викрав і знущався з 51-річної українки. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує в’язниця.

Також ми писали, що 45 українців, яких депортували з Росії, тижнями тримають у підвалі на кордоні РФ з Грузією.

Польща українці поліція мігранти Кримінал
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації