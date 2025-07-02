Українці викрадали мігрантів у Польщі — які схеми вигадали

Затримання українців у Польщі. Фото: cbsp.policja.pl

У Польщі поліція затримала чотирьох українців, які викрадали мігрантів, аби отримати за них викуп. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику — 20.

Про це повідомляє RMF24.

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Українці викрадали мігрантів у Польщі

Посилаючись на правоохоронців, видання повідомляє, що підозрювані перебували у Польщі законно. Аби "заробити" грошей, вони організували незаконне перевезення мігрантів, які потрапляли до Євросоюзу через Білорусь.

Про діяльність банди стало відомо в червні цього року після того, як до Центрального управління слідчої поліції Польщі звернулась гуманітарна організація. Зазначається, що активісти отримали повідомлення про викрадення двох громадян Ефіопії. Відомо, що зловмисники затримували людей, погрожували їх вбити або продати на органи та вимагали гроші у жертв та їхніх рідних. До свого повідомлення вони також додали фото зв'язаних і оголених чоловіків.

Правоохоронці взялися до цієї справи та з'ясували, що злочинці застосовували зброю під час викрадення людей, відбирали у них гроші та телефони, а потім у багажниках везли до Любіна. Там вони вже зв'язувалися з родичами викрадених громадян та ставили свої умови для викупу. На щастя, постраждалим вдалося втекти від кривдників і їх помітили місцеві жителі, які звернулись до прикордонників.

Після цього випадку частина угрупування втекла до Латвії, де продовжила свій "чорний бізнес" і там викрала трьох малійців. Вони зв'язали чоловіків, одного з них сильно побили, прив'язали до дерева та знімали на відео катування, яке потім надіслали родичам, вимагаючи грошей.

Поліцейські Польщі, Латвії, Литви та Естонії встановили особи підозрюваних і наприкінці червня трьох із них затримали на трасі поблизу Острува Мазовецького. Четвертого спільника помітили у місті Сквежина і теж заарештували.

За даними правоохоронців, найстаршій жінці 40 років, наймолодшому зловмиснику — 20.

Наразі усім спільникам оголосили підозри у створенні організованої злочинної групи, викраденнях з вимаганням викупу та незаконному перетині кордону. Трьох із них взяли під тимчасовий арешт. Однак є інформація, що затримали не усіх учасників банди і деякі з них досі на волі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Польщі чоловік викрав і знущався з 51-річної українки. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує в’язниця.

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