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В Польше задержали украинцев, которые похищали мигрантов — детали

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 18:36
Украинцы похищали мигрантов в Польше — какие схемы придумали
Задержание украинцев в Польше. Фото: cbsp.policja.pl

В Польше полиция задержала четырех украинцев, которые похищали мигрантов, чтобы получать за них выкуп. Самой старшей женщине 40 лет, самому молодому злоумышленнику — 20.

Об этом сообщает RMF24.

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Украинцы похищали мигрантов в Польше

Ссылаясь на правоохранителей, издание сообщает, что подозреваемые находились в Польше законно. Чтобы "заработать" денег, они организовали незаконную перевозку мигрантов, которые попадали в Евросоюз через Беларусь.

О деятельности банды стали известно в июне этого года после того, как в Центральное управление следственной полиции Польши обратилась гуманитарная организация. Отмечается, что активисты получили сообщение о похищении двух граждан Эфиопии. Известно, что злоумышленники задерживали людей, угрожали их убить или продать на органы и требовали деньги у жертв и их родных. К своему сообщению они также добавили фото связанных и обнаженных мужчин.

Правоохранители взялись к этому делу и выяснили, что преступники применяли оружие во время похищения людей, отбирали у них деньги и телефоны, а затем в багажниках везли в Любин. Там они уже связывались с родственниками похищенных граждан и ставили свои условия для выкупа. К счастью, пострадавшим удалось убежать от обидчиков и их заметили местные жители, которые обратились к пограничникам.

После этого случая часть группировки сбежала в Латвию, где продолжила свой "черный бизнес" и там похитила трех малийцев. Они связали мужчин, одного из них сильно избили, привязали к дереву и снимали на видео пытки, которое потом прислали родственникам, требуя денег.

Полицейские Польши, Латвии, Литвы и Эстонии установили личности подозреваемых и в конце июня троих из них задержали на трассе вблизи Острува Мазовецкого. Четвертого сообщника заметили в городе Сквежина и тоже арестовали.

По данным правоохранителей, самой старшей женщине 40 лет, самому молодому злоумышленнику — 20.

Сейчас всем сообщникам объявили подозрения в создании организованной преступной группы, похищениях с вымогательством выкупа и незаконном пересечении границы. Троих из них взяли под временный арест. Однако есть информация, что задержали не всех участников банды и некоторые из них до сих пор на свободе. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Польше мужчина похитил и издевался над 51-летней украинкой. Подозреваемого уже задержали, ему грозит тюрьма.

Также мы писали, что 45 украинцев, которых депортировали из России, неделями держат в подвале на границе РФ с Грузией.

Польша украинцы полиция мигранты Криминал
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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