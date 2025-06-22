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Головна Новини дня У Польщі чоловік викрав і знущався над українкою — фото

У Польщі чоловік викрав і знущався над українкою — фото

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 16:35
У Польщі чоловік кілька днів утримував у неволі 51-річну українку, — поліція
Постраждалій жінці надають медичну допомогу. Фото: поліція Нижньої Сілезії
Ключові моменти Знущання над українкою у Польщі

У Польщі чоловік кілька днів утримував у неволі 51-річну українку. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує в’язниця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Нижньої Сілезії.

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Знущання над українкою у Польщі

За інформацією поліції, 40-річний чоловік заманив жінку до покинутої будівлі у місті Єлєня-Ґура, де знущався і бив її. Вона дивом втекла й звернулась по допомогу до поліції.

"Справою займається поліція та прокуратура, а чоловік, відомий співробітникам поліції Єленя-Ґурйи з попередніх конфліктів із законом, відповідатиме за свої дії в суді", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваного вже затримали, йому загрожує в’язниця.

У Польщі утримування насильно українки
Затриманий чоловік. Фото: поліція Нижньої Сілезії
У Польщі утримування насильно українки
Постраждала жінка. Фото: поліція Нижньої Сілезії

Раніше ми писали, що 45 українців, яких депортували з Росії, тижнями тримають у підвалі на кордоні РФ з Грузією.

Також ми писали, що у Берліні ножем поранили українця через національність.

Польща українці викрадення поліція насильство
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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