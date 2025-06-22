У Польщі чоловік кілька днів утримував у неволі 51-річну українку, — поліція

Постраждалій жінці надають медичну допомогу. Фото: поліція Нижньої Сілезії

У Польщі чоловік кілька днів утримував у неволі 51-річну українку. Підозрюваного вже затримали, йому загрожує в’язниця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Нижньої Сілезії.

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Dzięki szybko podjętej interwencji przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, 40-letni mężczyzna nieposiadający stałego miejsca zamieszkania, został szybko ustalony i zatrzymany w związku z podejrzeniem o pobicie 51-latki. Obywatelka Ukrainy uciekła z… pic.twitter.com/vSmvO27mxB — dolnośląska Policja (@DPolicja) June 20, 2025

Знущання над українкою у Польщі

За інформацією поліції, 40-річний чоловік заманив жінку до покинутої будівлі у місті Єлєня-Ґура, де знущався і бив її. Вона дивом втекла й звернулась по допомогу до поліції.

"Справою займається поліція та прокуратура, а чоловік, відомий співробітникам поліції Єленя-Ґурйи з попередніх конфліктів із законом, відповідатиме за свої дії в суді", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваного вже затримали, йому загрожує в’язниця.

Затриманий чоловік. Фото: поліція Нижньої Сілезії

Постраждала жінка. Фото: поліція Нижньої Сілезії

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