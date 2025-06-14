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У Берліні ножем поранили українця через національність — деталі

14 червня 2025 22:59
Аркадій Пастула - Редактор
Напад через національність — У Берліні поранили ножем українця
Поліція Німеччини. Фото: dw.com
Аркадій Пастула - Редактор

У столичному районі Берліна скоїли напад на 51-річного українця. Його поранили ножем у суботу, 14 червня.

Про це повідомила пресслужба поліції Берліну у соцмережі X.

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Напад на українця у Берліні

Попередньо поліція встановила, що на чоловіка напали через національність. Українець вигулював собаку в парку та давав йому команди українською мовою.

Після почутого до нього наблизилися двоє незнайомців і поцікавилися його національністю. Коли він відповів, що є українцем, один із них завдав йому ножового поранення в живіт.

"Зараз 51-річний чоловік перебуває на лікуванні", — зазначили у поліції.

Нападники втекли з місця події. Наразі триває розслідування.

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Допис поліції Берліну. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Бельгії зарізали 46-річну українку та її доньку. Згодом місце події підпалили.

Згодом у скоєнні злочину та пожежі зізнався 16-річний син загиблої. Наразі мотиви злочину залишаються невідомими

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