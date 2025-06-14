Нападение из-за национальности — В Берлине ранили ножом украинца

В Берлине ножом ранили украинца из-за национальности — детали
В столичном районе Берлина совершили нападение на 51-летнего украинца. Его ранили ножом в субботу, 14 июня.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Берлина в соцсети X.
Нападение на украинца в Берлине
Предварительно полиция установила, что на мужчину напали из-за национальности. Украинец выгуливал собаку в парке и давал ему команды на украинском языке.
После услышанного к нему приблизились двое незнакомцев и поинтересовались его национальностью. Когда он ответил, что является украинцем, один из них нанес ему ножевое ранение в живот.
"Сейчас 51-летний мужчина находится на лечении", — отметили в полиции.
Нападавшие скрылись с места происшествия. Сейчас продолжается расследование.
Напомним, в Бельгии зарезали 46-летнюю украинку и ее дочь. Впоследствии место происшествия подожгли.
Впоследствии в совершении преступления и пожара признался 16-летний сын погибшей. Сейчас мотивы преступления остаются неизвестными
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