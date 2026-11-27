Польські поліцейські. Фото ілюстративне: Reuters

У ніч проти 14 листопада в кількох районах Варшави невідомі червоною фарбою залишили написи "Слава УПА". Вандали пошкодили пам’ятник польським солдатам, меморіал жертвам Волинської трагедії та пам’ятник героям Варшавського гетто. Поліція затримала шістьох підозрюваних, серед яких є українці.

Про це повідомила польська поліція, передає Новини.LIVE.

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Кого затримали польські правоохоронці

Першими правоохоронці затримали 32-річного громадянина Польщі та 16-річного українця. Польського підозрюваного суд відправив під варту на три місяці. Йому інкримінують співпрацю з іноземною розвідкою на шкоду державі, осквернення пам’ятника та шахрайство. Неповнолітнього українця направили до центру тимчасового утримання на аналогічний термін.

Згодом поблизу кордону з Німеччиною затримали ще одного українця. Його підозрюють в окремих епізодах шахрайства. Суд також обрав йому тримання під вартою на три місяці. Ще двох громадян України поліцейські знайшли в Новому Санчі. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, готівку та банківські картки.

Того ж вечора у Вроцлаві та Гданську затримали ще двох українців. Слідство встановлює всі обставини злочинних дій.

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Раніше ми повідомляли, що за версією польського слідства, написи "Слава УПА" на пам’ятниках безпосередньо залишив громадянин України Дмитро Й. За виконання завдання йому нібито мали заплатити 1000 злотих. Другого затриманого, Нікіту С., правоохоронці вважають організатором акції.

Як повідомляли Новини.LIVE, Посольство України в Польщі рішуче засудило наругу над історичними пам’ятниками у Варшаві та назвало такі дії неприпустимими. Українські дипломати вважають, що інцидент може бути частиною гібридної війни Росії, мета якої — посіяти ворожнечу між українцями та поляками, підірвати взаємну довіру й послабити підтримку України.