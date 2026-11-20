Напис "Slawa UPA" на пам'ятнику в Польщі. Фото: PAP

У Познані двох громадян України підозрюють у нанесенні написів "Slawa UPA" на три пам’ятники. Польська прокуратура вважає, що чоловіки виконували завдання російської розвідки, а метою акції було розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Про це повідомляє RMF24, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про затримання українців у Польщі

Написи червоною фарбою з’явилися на початку листопада на пам’ятнику армії "Познань", пам’ятнику солдатам Другої армії Війська Польського та пам’ятнику Героям на Цитаделі.

За даними слідства, безпосередньо написи залишив громадянин України Дмитро Й. За це йому нібито мали заплатити 1000 злотих. Прокуратура розглядає його дії як диверсію на користь російської розвідки та публічне розпалювання ненависті між народами.

Другого затриманого, Нікіту С., слідчі вважають організатором акції. За версією прокуратури, він схилив свого співвітчизника до нанесення написів і мав отримати за це 500 доларів.

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Обох чоловіків затримали в Познані. Прокуратура клопотала про їхній арешт, однак суд не задовольнив це прохання. Підозрювані залишаються під наглядом поліції. Їм заборонили виїжджати з Польщі та контактувати один з одним.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Варшаві невідомі пошкодили фарбою два історичні пам’ятники, зокрема меморіал пам’яті героїв Варшавського гетто. 14 листопада на місцях працювали слідчі та криміналісти. Посольство України в Польщі засудило інцидент і заявило, що він може бути частиною гібридної війни Росії проти європейських країн.

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці жовтня польські силові відомства посилили охорону кордону з Калінінградською областю РФ через інформацію про підготовку російською військовою розвідкою масштабної провокації. Напад із великою кількістю жертв планували використати, щоб звинуватити Україну та домогтися припинення західної допомоги їй.