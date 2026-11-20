Надпись "Slawa UPA" на памятнике в Польше. Фото: PAP

В Познани двух граждан Украины подозревают в нанесении надписей "Slawa UPA" на три памятника. Польская прокуратура считает, что мужчины выполняли задание российской разведки, а целью акции было разжигание вражды между поляками и украинцами.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

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Что известно о задержании украинцев в Польше

Надписи красной краской появились в начале ноября на памятнике армии "Познань", памятнике солдатам Второй армии Войск Польских и памятнике Героям на Цитадели.

По данным следствия, непосредственно надписи оставил гражданин Украины Дмитрий Й. За это ему якобы должны были заплатить 1000 злотых. Прокуратура расценивает его действия как диверсию в пользу российской разведки и публичное разжигание ненависти между народами.

Второго задержанного, Никиту С., следователи считают организатором акции. По версии прокуратуры, он склонил своего соотечественника к нанесению надписей и должен был получить за это 500 долларов.

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Обоих мужчин задержали в Познани. Прокуратура ходатайствовала об их аресте, однако суд не удовлетворил эту просьбу. Подозреваемые остаются под надзором полиции. Им запретили выезжать из Польши и контактировать друг с другом.

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Как сообщали Новини.LIVE, в конце октября польские силовые ведомства усилили охрану границы с Калининградской областью РФ из-за информации о подготовке российской военной разведкой масштабной провокации. Нападение с большим количеством жертв планировали использовать, чтобы обвинить Украину и добиться прекращения западной помощи ей.