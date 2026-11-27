Польские полицейские. Фото иллюстративное: Reuters

В ночь на 14 ноября в нескольких районах Варшавы неизвестные красной краской оставили надписи "Слава УПА". Вандалы повредили памятник польским солдатам, мемориал жертвам Волынской трагедии и памятник героям Варшавского гетто. Полиция задержала шестерых подозреваемых, среди которых есть украинцы.

Об этом сообщила польская полиция, передает Новини.LIVE.

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Кого задержали польские правоохранители

Первыми правоохранители задержали 32-летнего гражданина Польши и 16-летнего украинца. Польского подозреваемого суд поместил под стражу на три месяца. Ему инкриминируют сотрудничество с иностранной разведкой в ущерб государству, осквернение памятника и мошенничество. Несовершеннолетнего украинца направили в центр временного содержания на аналогичный срок.

Впоследствии вблизи границы с Германией задержали еще одного украинца. Его подозревают в отдельных эпизодах мошенничества. Суд также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Еще двух граждан Украины полицейские обнаружили в Новом Санче. В ходе обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, SIM-карты, наличные деньги и банковские карты.

В тот же вечер во Вроцлаве и Гданске задержали ещё двух украинцев. Следствие устанавливает все обстоятельства преступных действий.

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Ранее мы сообщали, что по версии польского следствия, надписи "Слава УПА" на памятниках непосредственно оставил гражданин Украины Дмитрий Й. За выполнение задания ему якобы должны были заплатить 1000 злотых. Второго задержанного, Никиту С., правоохранители считают организатором акции.

Как сообщали Новини.LIVE, Посольство Украины в Польше решительно осудило надругательство над историческими памятниками в Варшаве и назвало такие действия недопустимыми. Украинские дипломаты считают, что инцидент может быть частью гибридной войны России, цель которой — посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.