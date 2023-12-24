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У Польщі виникла політична битва між новим прем'єром та Дудою

24 грудня 2023 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі виникла політична битва між новим прем'єром та Дудою
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Польщі сталася перша серйозна криза у відносинах між президентом Анджеєм Дудою та новим прем'єром Дональдом Туском. У країні виникла політична боротьба.

На своїй сторінці в соцмережі X Анджей Дуда розкритикував проєкт державного бюджету, який був ухвалений новою урядовою коаліцією.

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Криза у відносинах між Дудою та Туском

Політики є опонентами, адже Дуда з партії "Право і справедливість", що програла жовтневі вибори до парламенту і тепер перейшла в опозицію. 

Президент Польщі заявив, що накладає вето на проєкт державного бюджету, ухвалений новою урядовою коаліцією. Його обурили обсяги фінансування "громадських ЗМІ".

Дуда заявив, що після Різдва хоче подати до парламенту власний проєкт держбюджету, в якому буде підвищено зарплати вчителям та інші витрати.

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Допис Дуди. Фото: скриншот
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Допис Дуди. Фото: скриншот

Що кажуть у нового прем'єра

Керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець назвав заяву Дуди абсурдною. За його словами, таке саме фінансування громадські ЗМІ отримували за попереднього уряду.

"Президенту просто нічого сказати. Президент каже, що подасть якийсь законопроєкт про бюджет, але це абсолютно не в компетенції президента", — сказав Грабець в коментарі польському радіо.

Уряд Туска прийшов до влади в грудні. Він поклав край восьми рокам правління партії "Право і Справедливість". Politico пише, що від самого початку відносини між новим урядом і президентом були хиткими.

"Дуда чітко дав зрозуміти, що використовуватиме свої президентські повноваження, щоб перешкодити новій адміністрації", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, польський парламент обрав нового прем'єр-міністра Польщі. Ним став головний кандидат на посаду Дональд Туск.

Також ми писали, що новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич вирішив звільнити керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. За словами нової польської влади, державні ЗМІ стали дуже політизованими під час правління попередників.

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