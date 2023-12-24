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В Польше возникла политическая битва между новым премьером и Дудой

24 декабря 2023 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше возникла политическая битва между новым премьером и Дудой
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Польше произошел первый серьезный кризис в отношениях между президентом Анджеем Дудой и новым премьером Дональдом Туском. В стране возникла политическая борьба.

На своей странице в соцсети X Анджей Дуда подверг критике проект государственного бюджета, который был принят новой правительственной коалицией.

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Политики являются оппонентами, ведь Дуда из партии "Право и справедливость", которая проиграла октябрьские выборы в парламент и теперь перешла в оппозицию.

Президент Польши заявил, что накладывает вето на проект государственного бюджета, принятый новой правительственной коалицией. Его возмутили объемы финансирования "общественных СМИ".

Дуда заявил, что после Рождества хочет подать в парламент собственный проект госбюджета, в котором будут повышены зарплаты учителям и другие расходы.

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Пост Дуды. Фото: скриншот
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Пост Дуды. Фото: скриншот

Что говорят у нового премьера

Руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец назвал заявление Дуды абсурдным. По его словам, такое же финансирование общественные СМИ получали при предыдущем правительстве.

"Президенту просто нечего сказать. Президент говорит, что подаст какой-то законопроект о бюджете, но это совершенно не в компетенции президента", — сказал Грабец в комментарии польскому радио.

Правительство Туска пришло к власти в декабре. Он положил конец восьми годам правления партии "Право и Справедливость". Politico пишет, что с самого начала отношения между новым правительством и президентом были шаткими.

"Дуда четко дал понять, что будет использовать свои президентские полномочия, чтобы помешать новой администрации", — говорится в материале.

Напомним, польский парламент избрал нового премьер-министра Польши. Им стал главный кандидат на должность Дональд Туск.

Также мы писали, что новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич решил уволить руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. По словам новой польской власти, государственные СМИ стали очень политизированными во время правления предшественников.

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