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Уряд Туска звільнив керівництво державних ЗМІ Польщі — в чому причина

20 грудня 2023 23:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Уряд Туска звільнив керівництво державних ЗМІ Польщі — в чому причина
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич вирішив звільнити керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. За словами нової польської влади, державні ЗМІ стали дуже політизованими під час правління попередників.

Про це повідомляє RMF 24.

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Чому було звільнено керівництво цих ресурсів

Зазначається, що державні видання Польщі, серед яких і цілодобовий канал новин TVP Info, були розкритиковані через їхню "пропагандистську" роботу впродовж восьми років під час правління партії "Права і Справедливості".

Наразі прем'єр-міністр Дональд Туск разом зі своєю коаліцією обіцяють скасувати політизацію цих медіа, щоб вони користувалися більш збалансованим підходом. 

Реакція представників партії "ПіС"

Своєю чергою голова Нацради з питань телерадіомовлення, який був призначений за рекомендацією "ПіС", наголосив, що звільнення керівників державних ЗМІ є порушенням закону.

Також депутат від "ПіС" та колишній заступник міністра юстиції Марчін Романовський повідомив, що вирішив подати заяву до прокуратури щодо підозри міністру культури та його спільникам в тому, що вони скоїли злочин.

Як відреагував Анджей Дуда

Водночас Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував звільнення, написавши допис, в якому звернувся до прем'єра Туска поважати "польський правовий порядок".

"Політична мета не може бути виправданням порушення конституційних принципів та закону. Тому у зв'язку із сьогоднішніми діями міністра культури щодо державних ЗМІ я закликаю прем'єр-міністра Дональда Туска і Раду міністрів поважати польський правовий порядок", — зазначив Дуда.

дії нового уряду Дональда Туска
Скриншот допису з X Анджея Дуди

Що про це каже сам Туск

На відповідь Туска довго чекати не довелось. За його словами, дії його команди сприяють "відновленню правового порядку та загальнопристойної поведінки в суспільному житті".

"Ви можете розраховувати на нашу рішучість і залізну послідовність у цьому питанні", — аргументував Туск

дії нового уряду Дональда Туска
Скриншот допису з X Дональда Туска

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском вважає протести польських перевізників на кордоні виною попередників. Наразі триває обговорення щодо розв'язання цієї проблеми.

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