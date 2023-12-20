Правительство Туска уволило руководство государственных СМИ Польши — в чем причина

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS

Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич решил уволить руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. По словам новой польской власти, государственные СМИ стали очень политизированными во время правления предшественников.

Об этом сообщает RMF 24.

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Почему было уволено руководство этих ресурсов

Отмечается, что государственные издания Польши, среди которых и круглосуточный новостной канал TVP Info, были раскритикованы из-за их "пропагандистской" работы на протяжении восьми лет во время правления партии "Права и Справедливости".

Сейчас премьер-министр Дональд Туск вместе со своей коалицией обещают отменить политизацию этих медиа, чтобы они пользовались более сбалансированным подходом.

Реакция представителей партии "ПиС"

В свою очередь глава Нацсовета по вопросам телерадиовещания, который был назначен по рекомендации "ПиС", подчеркнул, что увольнение руководителей государственных СМИ является нарушением закона.

Также депутат от "ПиС" и бывший заместитель министра юстиции Марчин Романовский сообщил, что решил подать заявление в прокуратуру о подозрении министру культуры и его сообщникам в том, что они совершили преступление.

Как отреагировал Анджей Дуда

В то же время Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал увольнение, написав сообщение, в котором обратился к премьеру Туска уважать "польский правовой порядок".

"Политическая цель не может быть оправданием нарушения конституционных принципов и закона. Поэтому в связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении государственных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правовой порядок", — отметил Дуда.

Скриншот сообщения с X Анджея Дуды

Что об этом говорит сам Туск

Ответа Туска долго ждать не пришлось. По его словам, действия его команды способствуют "восстановлению правового порядка и общепристойному поведению в общественной жизни".

"Вы можете рассчитывать на нашу решительность и железную последовательность в этом вопросе", — аргументировал Туск.

Скриншот сообщения с X Дональда Туска

Напомним, ранее мы писали о том, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает протесты польских перевозчиков на границе виной предшественников. В настоящее время продолжается обсуждение решения этой проблемы.