Правительство Туска уволило руководство государственных СМИ Польши — в чем причина
Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич решил уволить руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. По словам новой польской власти, государственные СМИ стали очень политизированными во время правления предшественников.
Об этом сообщает RMF 24.
Почему было уволено руководство этих ресурсов
Отмечается, что государственные издания Польши, среди которых и круглосуточный новостной канал TVP Info, были раскритикованы из-за их "пропагандистской" работы на протяжении восьми лет во время правления партии "Права и Справедливости".
Сейчас премьер-министр Дональд Туск вместе со своей коалицией обещают отменить политизацию этих медиа, чтобы они пользовались более сбалансированным подходом.
Реакция представителей партии "ПиС"
В свою очередь глава Нацсовета по вопросам телерадиовещания, который был назначен по рекомендации "ПиС", подчеркнул, что увольнение руководителей государственных СМИ является нарушением закона.
Также депутат от "ПиС" и бывший заместитель министра юстиции Марчин Романовский сообщил, что решил подать заявление в прокуратуру о подозрении министру культуры и его сообщникам в том, что они совершили преступление.
Как отреагировал Анджей Дуда
В то же время Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал увольнение, написав сообщение, в котором обратился к премьеру Туска уважать "польский правовой порядок".
"Политическая цель не может быть оправданием нарушения конституционных принципов и закона. Поэтому в связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении государственных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правовой порядок", — отметил Дуда.
Что об этом говорит сам Туск
Ответа Туска долго ждать не пришлось. По его словам, действия его команды способствуют "восстановлению правового порядка и общепристойному поведению в общественной жизни".
"Вы можете рассчитывать на нашу решительность и железную последовательность в этом вопросе", — аргументировал Туск.
Напомним, ранее мы писали о том, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает протесты польских перевозчиков на границе виной предшественников. В настоящее время продолжается обсуждение решения этой проблемы.
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