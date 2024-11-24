Блокада на польському кордоні — міністр Секерський зустрінеться з фермерами

У Польщі відреагували на протести фермерів на кордоні
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться з протестувальниками, які перекрили дорогу на кордоні з Україною. Вони не дозволяють проїжджати вантажівкам.
Про це повідомляє RMF24 у неділю, 24 листопада.
Зустріч Секерського з протестувальниками
Міністр проведе зустріч з групою фермерів, які перекрили пункт пропуску "Медика — Шегині" на українському кордоні.
Польські фермери протестують з двох причин. Першою є невиконання вимог щодо податків польською владою, а друга — занепокоєння через можливе підписання угоди ЄС з країнами Південної Америки.
Раніше Секерський зазначив, що Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди з країнами МЕРКОСУР.
Він підкреслив, що Варшава та Париж мають намір заблокувати ввезення на ринок ЄС продуктів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.
Міністр наголосив, що уряд Польщі розробляє офіційну позицію з цього питання, яку планують винести на розгляд 26 листопада.
Нагадаємо, 23 листопада в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту місцевих фермерів, які заблокували дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною.
Згодом Державна прикордонна служба попередила, що блокування вантажівок на кордоні може тривати довше, ніж спочатку анонсовані протестувальниками 48 годин.
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