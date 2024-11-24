Блокада на польской границе — министр Секерский встретится с фермерами

Протестующие на границе. Фото: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с протестующими, перекрывшими дорогу на границе с Украиной. Они не разрешают проезжать грузовикам.

Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 24 ноября.

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Встреча Секерского с протестующими

Министр проведет встречу с группой фермеров, которые перекрыли пункт пропуска "Медика — Шегини" на украинской границе.

Польские фермеры протестуют по двум причинам. Первой является невыполнение требований по налогам польскими властями, а вторая — беспокойство из-за возможного подписания соглашения ЕС со странами Южной Америки.

Ранее Секерский отметил, что Министерство сельского хозяйства Польши выступает против заключения соглашения со странами МЕРКОСУР.

Он отметил, что Варшава и Париж намерены заблокировать ввоз на рынок ЕС продуктов, которые не соответствуют европейским стандартам безопасности.

Министр подчеркнул, что правительство Польши разрабатывает официальную позицию по этому вопросу, которую планируют вынести на рассмотрение 26 ноября.

Напомним, 23 ноября в польском пограничном городе Медыка началась акция протеста местных фермеров, которые заблокировали дорогу к пункту пропуска на границе с Украиной.

Впоследствии Государственная пограничная служба предупредила, что блокировка грузовиков на границе может продолжаться дольше, чем первоначально анонсированные протестующими 48 часов.