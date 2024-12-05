Польща може закрити консульства РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у його країні можуть закрити всі консульства Росії. Це буде відповіддю на закриття польського генерального консульства у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє TVP World у четвер, 5 грудня.

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Закриття консульства Польщі у Росії

Сьогодні Росія заявила, що закриває генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі. Це нібито відповідь на ранішні заяви Польщі.

"Керуючись принципом взаємності, "persona non grata" оголошено трьох дипломатичних працівників Генерального консульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі, які мають покинути територію Росії до зазначеної дати", — заявили в МЗС Росії.

Наприкінці жовтня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття у Познані російського консульства. Це пояснили тим, що Польща захищає себе як країну і своїх громадян від впливу Росії.

Окрім Познані у Польщі є ще два генеральні консульства Росії, а саме у Кракові і Гданську.

Реакція Польщі

Сікорський заявив, що рішення про закриття російського консульства в Познані було прийнято у відповідь на вплив РФ на Польщу.

"Раніше ми прийняли рішення обмежити райони Польщі, куди можуть їздити російські дипломати. Цього було недостатньо, щоб попередити їх, що ми знаємо, що вони роблять", — сказав Сікорський.

Міністр додав, що диверсійні та терористичні акти з боку Росії триватимуть, уряд країни закриє решту російських консульських установ у Польщі.

Також Сікорський заявив, що Польща очікувала таких дій Росії і що це російське рішення було прийнято "з гідною байдужістю".

Раніше ми повідомили, що у польському місті Шецині на різдвяному ярмарку стався скандал. Причиною конфлікту стало те, що в одній із яток працювали проросійські монахині з Білорусі.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав ділянку кордону з Росією, де побудували фортифікаційні укріплення "Східний щит". Він наголосив, що відчув себе у безпеці.