Польща може закрити консульства РФ

У Польщі пригрозили закрити консульства РФ — що передувало
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у його країні можуть закрити всі консульства Росії. Це буде відповіддю на закриття польського генерального консульства у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє TVP World у четвер, 5 грудня.
Закриття консульства Польщі у Росії
Сьогодні Росія заявила, що закриває генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі. Це нібито відповідь на ранішні заяви Польщі.
"Керуючись принципом взаємності, "persona non grata" оголошено трьох дипломатичних працівників Генерального консульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі, які мають покинути територію Росії до зазначеної дати", — заявили в МЗС Росії.
Наприкінці жовтня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття у Познані російського консульства. Це пояснили тим, що Польща захищає себе як країну і своїх громадян від впливу Росії.
Окрім Познані у Польщі є ще два генеральні консульства Росії, а саме у Кракові і Гданську.
Реакція Польщі
Сікорський заявив, що рішення про закриття російського консульства в Познані було прийнято у відповідь на вплив РФ на Польщу.
"Раніше ми прийняли рішення обмежити райони Польщі, куди можуть їздити російські дипломати. Цього було недостатньо, щоб попередити їх, що ми знаємо, що вони роблять", — сказав Сікорський.
Міністр додав, що диверсійні та терористичні акти з боку Росії триватимуть, уряд країни закриє решту російських консульських установ у Польщі.
Також Сікорський заявив, що Польща очікувала таких дій Росії і що це російське рішення було прийнято "з гідною байдужістю".
Раніше ми повідомили, що у польському місті Шецині на різдвяному ярмарку стався скандал. Причиною конфлікту стало те, що в одній із яток працювали проросійські монахині з Білорусі.
Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав ділянку кордону з Росією, де побудували фортифікаційні укріплення "Східний щит". Він наголосив, що відчув себе у безпеці.
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